По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за восемь месяцев 2023 года корью заболели 43 украинца, из них 21 – дети до 17 лет. В аналогичном периоде в прошлом году таких случаев было всего шесть, а за весь 2022 год зарегистрировано 11 случаев.

Сообщается, что в этом году случаи кори зафиксированы в 11 регионах: в Тернопольской области – 11 случаев, в Хмельницкой области и г. Киеве – по 6, во Львовской области – 5, в Винницкой, Волынской и Харьковской областях – по 3, в Киевской и Ровенской областях – по 2, в Закарпатской и Черниговской области – по 1

Последний случай кори зарегистрирован на днях в Киеве. 13-летний непривитый ребенок, ученик одной из столичных гимназий, сейчас находится в городской детской больнице под наблюдением врачей. Весь класс переведен на онлайн-обучение до конца сентября.

Сейчас смотрят

— Осложнение кори – одна из распространенных причин младенческой смертности в мире. В то же время корь – одно из самых заразных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей, контактировавших с больным корью, заболевают, — отмечают в ЦОЗ.

По словам медиков, среди осложнений кори – воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть.

Последний раз вспышка кори была зафиксирована в Украине в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек (из которых 25 – дети). Но такие вспышки цикличны и повторяются примерно раз в пять лет, поэтому Украина – под риском новой вспышки.

Причина – низкий уровень охвата прививками, ведь для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% населения имели иммунитет к этой болезни.

Важно! Специфического лечения кори нет, единственным возможным способом защититься является вакцинация. Для защиты от кори требуются две дозы прививки. Вакцина предоставляется государством безвозмездно.