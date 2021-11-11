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Вакцинация

Защитят с первых минут жизни: как антитела от Covid-19 могут появиться в грудном молоке

11 ноября 2021, 18:36
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
грудное молоко
Источник: Depositphotos

Исследователи Медицинского центра Университета Рочестера и Нью-Йоркского университета обнаружили доказательство продуцирования грудного молока с активными антителами против SARS-CoV-2. Они были обнаружены у матерей с двумя типами иммунитета от Covid-19 – после перенесенной болезни и после вакцинации.

Для определения уровня антител в грудном молоке с течением времени были взяты образцы у 77 матерей — 47 в инфицированной группе и 30 в вакцинированной.

Матери с иммунитетом, приобретенным в результате болезни, вырабатывали высокие уровни антител к иммуноглобулину A (IgA), в то время как иммунитет, полученный с помощью вакцины, производил устойчивые антитела к иммуноглобулину G (IgG). Оба антитела обеспечивали нейтрализацию SARS-CoV-2.

— Одно дело измерять концентрацию антител, но совсем другое — сказать, что антитела функциональны и могут нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, — отметила доцент отделения детской аллергии и иммунологии Бриджит Янг. –

По ее словам, одним из захватывающих результатов этой работы является то, что грудное молоко от обеих матерей после болезни и после вакцинации содержали эти активные антитела, которые были способны нейтрализовать вирус.

Результаты показали также, что эти антитела существуют в течение трех месяцев после заражения или вакцинации.

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На следующем этапе исследования ученые будут искать доказательства того, обеспечивают ли вакцинация и приобретенный болезнью иммунитет антитела против других сезонных коронавирусов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Антитіла , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Молоко , Наукові дослідження , новонароджені
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