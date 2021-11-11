Дослідники Медичного центру Університету Рочестера і Нью-Йоркського університету виявили доказ продукування грудного молока з активними антитілами проти SARS-CoV-2. Вони були виявлені у матерів з двома типами імунітету від Covid-19 – після перенесеної хвороби і після вакцинації.

Для визначення рівня антитіл у грудному молоці були взяті зразки у 77 матерів – 47 в інфікованій групі і 30 у вакцинованій.

Матері з імунітетом, набутим в результаті хвороби, виробляли високі рівні антитіл до імуноглобуліну A (IgA), в той час як імунітет, отриманий за допомогою вакцини, виробляв стійкі антитіла до імуноглобуліну G (IgG). Обидва антитіла забезпечували нейтралізацію SARS-CoV-2.

– Одна справа вимірювати концентрацію антитіл, але зовсім інша – сказати, що антитіла функціональні і можуть нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, – зазначила доцент відділення дитячої алергії та імунології Бріджит Янг. –

За її словами, одним із захоплюючих результатів цієї роботи є те, що грудне молоко від обох матерів після хвороби і після вакцинації містили ці активні антитіла, які були здатні нейтралізувати вірус.

Результати показали також, що ці антитіла існують протягом трьох місяців після зараження або вакцинації.

На наступному етапі дослідження вчені будуть шукати докази того, чи забезпечують вакцинація і набутий хворобою імунітет антитіла проти інших сезонних коронавірусів.