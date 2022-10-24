Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии одному из ведущих украинских информационных агентств рассказала, когда, кому и где маска для защиты от Covid-19 просто необходима.

— Всеобщего ношения масок, как это было раньше, сегодня нет, вводятся лишь рекомендации. К этому надо подходить дифференцированно. Есть категория людей, которым рекомендовано носить маски, — отмечает эпидемиолог.

По ее словам, речь идет, прежде всего, о людях, которые страдают хроническими заболеваниями, а также о наших пожилых соотечественниках.

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— Маски рекомендованы при посещении людных мест, где высок риск, что там могут быть больные или те, кто себя таковым не чувствует, но при этом выделяет вирус в окружающую среду, — говорит медик.

По ее словам, маски будут весьма и весьма кстати в небольших помещениях, например, в аптеках, которые в холодное время года практически не проветриваются, а также в общественном транспорте.

Эпидемиолог также напоминает, что:

маску необходимо надевать так, чтобы она плотно прикрывала рот и нос;

маску следует менять каждые три часа;

если маска при чихании и кашле становится влажной, ее следует сразу сменить;

снимать маску следует осторожно, за места, которые одеваются за уши, затем положить ее в полиэтиленовый пакет и второй раз не использовать.

Напомним, что в некоторых регионах власти уже призывают население носить маски. В частности, в Киеве такая рекомендация прозвучала в начале октября.

На днях также стало известно, что ограничительные меры могут быть введены в ряде областей, в частности, во Львовской, Черновицкой и Тернопольской, в которых местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассматривают введение карантинных мер против распространения коронавируса.