Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) развенчали самый распространенный миф о том, что применение заместительной поддреживающей терапии (ЗПТ) при лечении накромании это замена одного наркотика на другой.

— Сравнивать немедицинское употребление опиоидов или психоактивных веществ некорректно с клинической точки зрения, — отмечают эксперты.

По их словам, ЗПТ является первой линией лечения опиоидной зависимости длительного действия в противоположность опиоидам кратковременного действия (уличные наркотики).

Отмечается, что эти препараты позволяют не ощущать острый синдром отмены и чувствовать себя комфортно в течение длительного времени.

Сейчас смотрят Кроме того, по словам специалистов, свойства препаратов позволяют блокировать эйфорический эффект в случае дополнительного употребления уличных наркотиков или немедицинского применения препаратов. Основная цель ЗПТ основана на следующих начальных целях: сокращение употребления уличных запрещенных наркотиков;

уменьшение рискового поведения и, как следствие, снижение риска заражения ВИЧ, вирусным гепатитом;

улучшение физического и психологического здоровья;

уменьшение криминального поведения;

ресоциализации личности и улучшение социального функционирования. Эксперты отмечают, что нет единого эффективного метода лечения для всех лиц с зависимостью. По их словам, наиболее действенным и рациональным является сочетание фармакотерапии, поведенческих вмешательств и реабилитационных мероприятий в течение необходимого для лица периода времени. Покрытие такими услугами должно соответствовать по меньшей мере 40% от оценочного количества потребителей инъекционных наркотиков в стране, настаивают эксперты.

Источник Центр общественного здоровья

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