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Заместительная терапия в лечении наркомании: мифы о метадоне, как это работает

22 января 2023, 11:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
наркомания
Источник: Depositphotos

Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) развенчали самый распространенный миф о том, что применение заместительной поддреживающей терапии (ЗПТ) при лечении накромании это замена одного наркотика на другой.

Сравнивать немедицинское употребление опиоидов или психоактивных веществ некорректно с клинической точки зрения, — отмечают эксперты.

По их словам, ЗПТ является первой линией лечения опиоидной зависимости длительного действия в противоположность опиоидам кратковременного действия (уличные наркотики). 

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Отмечается, что эти препараты позволяют не ощущать острый синдром отмены и чувствовать себя комфортно в течение длительного времени. 

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Кроме того, по словам специалистов, свойства препаратов позволяют блокировать эйфорический эффект в случае дополнительного употребления уличных наркотиков или немедицинского применения препаратов. 

Основная цель ЗПТ основана на следующих начальных целях:

  • сокращение употребления уличных запрещенных наркотиков;
  • уменьшение рискового поведения и, как следствие, снижение риска заражения ВИЧ, вирусным гепатитом;
  • улучшение физического и психологического здоровья;
  • уменьшение криминального поведения;
  • ресоциализации личности и улучшение социального функционирования.

Эксперты отмечают, что нет единого эффективного метода лечения для всех лиц с зависимостью. По их словам, наиболее действенным и рациональным является сочетание фармакотерапии, поведенческих вмешательств и реабилитационных мероприятий в течение необходимого для лица периода времени.

Покрытие такими услугами должно соответствовать по меньшей мере 40% от оценочного количества потребителей инъекционных наркотиков в стране, настаивают эксперты.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
лікування Наркотики
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