Експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розвінчали найпоширеніший міф про те, що застосування замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) при лікуванні наркоманії це заміна одного наркотику на інший.

– Порівнювати немедичне вживання опіоїдів або психоактивних речовин некоректно з клінічної точки зору, – відзначають експерти.

За їхніми словами, ЗПТ є першою лінією лікування опіоїдної залежності тривалої дії на противагу опіоїдам короткочасної дії (вуличні наркотики).

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Зазначається, що ці препарати дозволяють не відчувати гострий синдром відміни і відчувати себе комфортно протягом тривалого часу.

Крім того, за словами фахівців, властивості препаратів дозволяють блокувати ейфоричний ефект у разі додаткового вживання вуличних наркотиків або немедичного застосування препаратів.

Основна мета ЗПТ заснована на наступних початкових цілях:

скорочення вживання вуличних заборонених наркотиків;

зменшення ризикової поведінки і, як наслідок, зниження ризику зараження на ВІЛ, вірусний гепатит ;

ВІЛ, ; поліпшення фізичного та психологічного здоров’я;

зменшення кримінальної поведінки;

ресоціалізації особистості і поліпшення соціального функціонування.

Експерти відзначають, що немає єдиного ефективного методу лікування для всіх осіб із залежністю. За їхніми словами, найбільш дієвим і раціональним є поєднання фармакотерапії, поведінкових втручань і реабілітаційних заходів протягом необхідного для особи періоду часу.

Покриття такими послугами повинно відповідати щонайменше 40% від оціночної кількості споживачів ін’єкційних наркотиків у країні, наполягають експерти.