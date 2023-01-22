Експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розвінчали найпоширеніший міф про те, що застосування замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) при лікуванні наркоманії це заміна одного наркотику на інший.
– Порівнювати немедичне вживання опіоїдів або психоактивних речовин некоректно з клінічної точки зору, – відзначають експерти.
За їхніми словами, ЗПТ є першою лінією лікування опіоїдної залежності тривалої дії на противагу опіоїдам короткочасної дії (вуличні наркотики).
Зазначається, що ці препарати дозволяють не відчувати гострий синдром відміни і відчувати себе комфортно протягом тривалого часу.
Крім того, за словами фахівців, властивості препаратів дозволяють блокувати ейфоричний ефект у разі додаткового вживання вуличних наркотиків або немедичного застосування препаратів.
Основна мета ЗПТ заснована на наступних початкових цілях:
- скорочення вживання вуличних заборонених наркотиків;
- зменшення ризикової поведінки і, як наслідок, зниження ризику зараження на ВІЛ, вірусний гепатит;
- поліпшення фізичного та психологічного здоров’я;
- зменшення кримінальної поведінки;
- ресоціалізації особистості і поліпшення соціального функціонування.
Експерти відзначають, що немає єдиного ефективного методу лікування для всіх осіб із залежністю. За їхніми словами, найбільш дієвим і раціональним є поєднання фармакотерапії, поведінкових втручань і реабілітаційних заходів протягом необхідного для особи періоду часу.
Покриття такими послугами повинно відповідати щонайменше 40% від оціночної кількості споживачів ін’єкційних наркотиків у країні, наполягають експерти.