Эксперты по сну объяснили, что недостаток сна может привести к множеству проблем со здоровьем, а также снижает физическую и умственную работоспособность в течение дня. И это не говоря уже о негативном влиянии на настроение, когда вы чувствуете усталость.

Но есть фрукт, который вы можете съесть перед тем, как заснуть, и вы почувствуете себя намного лучше, когда проснетесь утром.

Эксперты BedKingdom.co.uk рассказали, почему киви — это отличный способ успокоиться перед сном и как он может улучшить ваше самочувствие в долгосрочной перспективе.

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— Плод киви уже много лет присутствует в ритуалах сна многих людей, и наука подтверждает ценность киви как снотворного, — утверждают эксперты.

Исследования показали, что киви может помочь улучшить качество сна, время сна и его эффективность после месяца регулярного употребления киви перед сном.

— Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна, а также помочь сбросить график сна, — рассказали эксперты.

Кроме того, они рекомендуют не употреблять кофеин слишком поздно, поскольку может потребоваться до 10 часов, чтобы он полностью покинул кровоток, следовательно, он может мешать нормальному сну.

И если вы тренируетесь в вечернее время, возможно, пришло время изменить свой распорядок, поскольку исследования показали, что утреннее время — лучшее время для тренировок.

Эксперты считают, что исследование, проведенное в 2015 году, показало, что энергичные упражнения перед сном нарушают естественный ритм тела и затрудняют засыпание.

— Быстрый сон важен, потому что это время, когда ваш мозг консолидирует ваши воспоминания, фиксируя то, что вы узнали в течение дня, в долговременную память, а также это время, когда вы мечтаете наиболее ярко, — сообщили эксперты.

То же исследование показало, что качество сна улучшилось, когда интенсивные упражнения выполнялись утром.

Поэтому лучше избегать интенсивных упражнений перед сном, в идеале перенести сеанс упражнений на более раннее время дня, чтобы обеспечить наилучшее качество сна и обеспечить наилучший график сна.