Експерти зі сну пояснили, що нестача сну може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, а також знижує фізичну та розумову працездатність протягом дня. І це вже не кажучи про негативний вплив на настрій, коли ви відчуваєте втому.

Але є фрукт, який ви можете з’їсти перед тим, як заснути, і ви відчуєте себе набагато краще, коли прокинетеся вранці.

Експерти BedKingdom.co.uk розповіли, чому ківі – це чудовий спосіб заспокоїтися перед сном і як він може покращити ваше самопочуття у довгостроковій перспективі.

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– Плід ківі вже багато років присутній у ритуалах сну багатьох людей, і наука підтверджує цінність ківі як снодійного, – стверджують експерти.

Дослідження показали, що ківі може допомогти покращити якість сну, час сну та його ефективність після місяця регулярного вживання ківі перед сном.

– Ківі містить велику кількість серотоніну та антиоксидантів, а також вітаміни, такі як фолієва кислота та вітамін B, які можуть допомогти у лікуванні порушень сну, а також допомогти скинути графік сну, – розповіли експерти.

Крім того, вони рекомендують не вживати кофеїн занадто пізно, оскільки може знадобитися до 10 годин, щоб він повністю залишив кровотік, отже він може заважати нормальному сну.

І якщо ви тренуєтеся у вечірній час, можливо, настав час змінити свій розпорядок, оскільки дослідження показали, що ранковий час – найкращий час для тренувань.

Експерти вважають, що дослідження, проведене у 2015 році, показало, що енергійні вправи перед сном порушують природний ритм тіла та ускладнюють засинання.

– Швидкий сон важливий, тому що це час, коли ваш мозок консолідує ваші спогади, фіксуючи те, що ви дізналися протягом дня, у довготривалу пам’ять, а також цей час, коли ви мрієте найяскравіше, – повідомили експерти.

Те ж дослідження показало, що якість сну покращала, коли інтенсивні вправи виконували вранці.

Тому краще уникати інтенсивних вправ перед сном, в ідеалі перенести сеанс вправ більш ранній час дня, щоб забезпечити найкращу якість сну та забезпечити найкращий графік сну.