Известный британский TikToker Джастин Агустин в комментарии одному из популярных Интернет-изданий Англии поделился методикой, которая, по его словам, была специально разработана, чтобы помочь солдатам заснуть на поле боя.

Сообщается, что около 96% людей, освоивших эту технику, заявили, что засыпание занимает всего две минуты после того, как они закрывали глаза.

Отмечается также, что метод сработает в условиях высокого уровня стресса.

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Как заснуть за две минуты:

успокойте тело и начинайте систем но отключать каждую его часть с головы до ног. Н ачать с расслабления мышц лба, прежде чем переходить к глазам, щекам, челюсти, все время сосредоточиваясь на своем дыхании;

плечи опустите как можно ниже, держите руки свободно по бокам, включая кисти и пальцы;

п редставьте, что тепло идет от головы к кончикам пальцев;

сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, расслабляя грудь, живот, опускаясь к бедрам, коленям, ногам и ступням;

с нова представьте, что это тепло спускается от сердца к пальцам ног;

очистит е свой разум от стресса по одному из двух сценариев: п ервый — вы лежите в каноэ на спокойном озере, а над вами ничего, кроме ясного голубого неба, второй — вы лежите в черном бархатном гамаке в кромешной темноте;

е сли начинаете отвлекаться, следует повторять про себя “не думай” в течение десяти секунд.

К слову, эти рекомендации Джастина поддержала и эксперт по сну Кэтрин Холл, которая, как выяснилось, также придерживается этой практики.

По ее словам, процесс медленного сканирования тела с головы до ног эффективен в борьбе с бессонницей по нескольким причинам. Во-первых, когда вы мысленно сканируете свое тело, то отвлекаетесь от тревожных мыслей.

Во-вторых, когда вы обращаете все свое внимание на расслабление мышц лица, груди, живота, ног, а затем и всего тела, эти назойливые мысли, кажется, тают без следа.

Поскольку тревога — один из самых плодовитых воров сна, любой метод, который перенаправляет наше внимание, имеет хорошие шансы на успех, отмечает специалист по сну.

Источник: Express