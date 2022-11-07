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Заснути за дві хвилини, як військові — алгоритм

7 Листопада 2022, 14:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
солдат
Джерело: Depositphotos

Відомий британський TikToker Джастін Агустін в коментарі одному з популярних інтернет-видань Англії поділився методикою, яка, за його словами, була спеціально розроблена, щоб допомогти солдатам заснути на полі бою.

Повідомляється, що близько 96% людей, які освоїли цю техніку, заявили, що засинання займає лише дві хвилини після того, як вони закривали очі.

Відзначається також, що метод спрацює в умовах високого рівня стресу.

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Як заснути за дві хвилини:

  • заспокойте тіло і починайте системно відключати кожну його частину з голови до ніг. Почати з розслаблення м’язів чола, перш ніж переходити до очей, щік, щелепи, весь час зосереджуючись на своєму диханні;
  • плечі опустіть якомога нижче, тримайте руки вільно з боків, в тому числі кисті і пальці;
  • уявіть, що тепло йде від голови до кінчиків пальців;
  • зробіть глибокий вдих і повільно видихніть, розслабляючи груди, живіт, опускаючись до стегон, колін, ніг і ступень;
  • знову уявіть, що це тепло спускається від серця до пальців ніг;
  • очистіть свій розум від стресу по одному з двох сценаріїв: перший – ви лежите в каное на спокійному озері, а над вами нічого, крім ясного блакитного неба, другий – ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в непроглядній темряві;
  • якщо починаєте відволікатися, слід повторювати про себе “не думай” протягом десяти секунд.

До слова, ці рекомендації Джастіна підтримала і експерт зі сну Кетрін Холл, яка, як з’ясувалося, також дотримується цієї практики.

За її словами, процес повільного сканування тіла з голови до ніг ефективний у боротьбі з безсонням з кількох причин. По-перше, коли ви подумки скануєте своє тіло, то відволікаєтеся від тривожних думок.

По-друге, коли ви звертаєте всю свою увагу на розслаблення м’язів обличчя, грудей, живота, ніг, а потім і всього тіла, ці настирливі думки, здається, тануть без сліду.

Оскільки тривога є одним із найпродуктивніших злодіїв сну, будь-який метод, який перенаправляє нашу увагу, має хороші шанси на успіх, зазначає фахівець зі сну.

Джерело: Express

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