Ученые выяснили, что люди, которые имеют герпес, вдвое более склонны к развитию деменции.
Влияние герпеса на развитие деменции
Ученые Университета Уппсалы и Университета Умео в Швеции наблюдали за 1 002 здоровыми 70-летними людьми в течение 15 лет.
Исследователи акцентировали внимание на наличии антител к вирусу простого герпеса, которые появляются после инфицирования.
За период наблюдения у 7% участников развилась деменция, 82% из них были носителями антител к герпесвирусу.
Риск развития деменции
Статистический анализ показал, что люди с антителами к вирусу простого герпеса имеют в 2,26 раза больше рисков развития деменции в пожилом возрасте.
Важно отметить, что исследование не выявило ассоциации между герпесом и болезнью Альцгеймера. Ученые считают — это может быть обусловлено малым количеством пациентов с этим диагнозом среди участников.
Ученые планируют проанализировать эффективность препаратов против герпесвируса для уменьшения рисков развития деменции.
Источник: Journal of Alzheimer’s Disease