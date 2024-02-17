Ученые выяснили, что люди, которые имеют герпес, вдвое более склонны к развитию деменции.

Влияние герпеса на развитие деменции

Ученые Университета Уппсалы и Университета Умео в Швеции наблюдали за 1 002 здоровыми 70-летними людьми в течение 15 лет.

Исследователи акцентировали внимание на наличии антител к вирусу простого герпеса, которые появляются после инфицирования.

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За период наблюдения у 7% участников развилась деменция, 82% из них были носителями антител к герпесвирусу.

Риск развития деменции

Статистический анализ показал, что люди с антителами к вирусу простого герпеса имеют в 2,26 раза больше рисков развития деменции в пожилом возрасте.

Важно отметить, что исследование не выявило ассоциации между герпесом и болезнью Альцгеймера. Ученые считают — это может быть обусловлено малым количеством пациентов с этим диагнозом среди участников.

Ученые планируют проанализировать эффективность препаратов против герпесвируса для уменьшения рисков развития деменции.

Источник: Journal of Alzheimer’s Disease