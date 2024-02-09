Исследователи из Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты своей научной работы, которая доказывает, что риск деменции у женщин связан с возрастом первой менструации.

Раннее половое развитие девочки — залог здоровой старости

Долгое время считалось, что раннее половое созревание негативно влияет на здоровье женщины с годами. Тем не менее, последняя научная работа это опровергает.

В исследовании британских ученых приняли участие 273 260 женщин в возрасте от 37 до 73 лет. Исследователи изучили данные об их прошлом, медицинской и репродуктивной истории, чтобы установить, действительно ли эстроген, который вырабатывается в организме женщины с начала первой менструации, оказывает защитное действие от когнитивных расстройств.

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Подтвердилось, что этот гормон может защищать мозг женщины от некоторых вредных последствий аномального накопления белка, что является признаком развития болезни Альцгеймера.

То есть, раннее половое созревание может быть связано с пониженным риском деменции в дальнейшей жизни.

Гормональная терапия — против деменции

Анализ собранных данных показал, что женщины, у которых менструации начались в возрасте до 12 лет или раньше, имели на 12% меньший риск развития деменции, чем те, у которых менструация началась в 15 и более лет.

— Мы обнаружили, что чем раньше у женщин начинается менструация и чем позже у них наступает менопауза, тем ниже риск развития деменции, — сказал один из авторов Хи Кюн Парк.

То есть, длительное — на протяжении всей жизни — воздействие эстрогена обеспечивает женщинам защиту от деменции.

Медики, в свою очередь, утверждают, что результаты исследования подтверждают потенциальную роль заместительной гормональной терапии, как действенного метода защиты пожилых людей от развития деменции.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США за 2014 год, более 5 млн взрослых американцев старше 65 лет живут с деменцией.

Это состояние имеет различные формы. Самая распространенная — болезнь Альцгеймера, она характеризуется нарушением способности запоминать, думать и принимать решения.

Источник: Newsweek