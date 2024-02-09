Дослідники з Університетського коледжу Лондона опублікували результати своєї наукової роботи, яка доводить, що ризик деменції у жінок пов’язаний з віком першої менструації.

Ранній статевий розвиток дівчинки – запорука здорової старості

Довгий час вважалося, що раннє статеве дозрівання негативно впливає на здоров’я жінки з роками. Проте остання наукова робота це спростовує.

У дослідженні британських учених взяли участь 273 260 жінок віком від 37 до 73 років. Дослідники вивчили дані про їхнє минуле, медичну та репродуктивну історію, щоб встановити, чи дійсно естроген, який виробляється в організмі жінки від початку першої менструації, має захисну дію від когнітивних розладів.

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Підтвердилося, що цей гормон може захищати мозок жінки від деяких шкідливих наслідків аномального накопичення білка, що є ознакою розвитку хвороби Альцгеймера.

Тобто, раннє статеве дозрівання може бути пов’язане зі зниженим ризиком деменції в подальшому житті.

Гормональна терапія – проти деменції

Проведений аналіз зібраних даних виявив, що жінки, у яких менструації почалися у віці до 12 років або раніше, мали на 12% менший ризик розвитку деменції, ніж ті, у яких менструація почалася в 15 і більше років.

– Тобто, чим раніше у жінок починається менструація і чим пізніше у них настає менопауза, тим нижчий у них ризик розвитку деменції, — сказав один з авторів Хі Кюн Парк.

Виходить, тривалий – протягом усього життя – вплив естрогену забезпечує жінкам захист від деменції.

Медики своєю чергою стверджують, що результати дослідження підтверджують потенційну роль замісної гормональної терапії, як дієвого методу захисту літніх людей від розвитку деменції.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США за 2014 рік, понад 5 млн дорослих американців старше 65 років живуть із деменцією.

Цей стан має різні форми. Найпоширеніша – хвороба Альцгеймера, вона характеризується порушенням здатності запам’ятовувати, думати та приймати рішення.

Джерело: Newsweek