Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) после изучения результатов научных исследований, пришло к выводу, что использование третьей дозы вакцины против коронавирусной инфекции можно считать вполне безопасным для населения.

— Комитет сделал вывод, что бустерные дозы для людей от 18 лет, введенные по меньшей мере через шесть месяцев после второй дозы, безопасны и дают резкое увеличение количества антител, — заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбы с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери.

По его словам, третьи, усиливающие, дозы можно рекомендовать большинству пациентов. Правда, есть некоторые неясности в этом вопросе в отношении людей с очень ослабленным иммунитетом, поскольку эффективность бустеров в данном случае еще не доказана.

— На этом этапе мы не можем дать никаких конкретных рекомендаций, когда и кому делать бустерные дозы. Такое решение должно базироваться на доступных эпидемиологических исследованиях и исследованиях эффективности вакцин, — заявил руководитель отдела.

Сейчас бустерные дозы уже широко практикуются в некоторых странах. И это несмотря на призыв генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреесуса временно наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от Covid-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где много людей еще не получили ни одного укола.