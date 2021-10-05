Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) після вивчення результатів наукових досліджень, дійшло висновку, що використання третьої дози вакцини проти коронавірусної інфекції можна вважати цілком безпечним для населення.

– Комітет зробив висновок, що бустерні дози для людей від 18 років, уведені щонайменше через шість місяців після другої дози, безпечні і дають різке збільшення кількості антитіл, – заявив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері.

За його словами, треті, підсилюючи, дози можна рекомендувати більшості пацієнтів. Щоправда, є деякі незрозумілості в цьому питанні відносно людей із дуже ослабленим імунітетом, оскільки ефективність бустерів в даному випадку ще не доведена.

– На цьому етапі ми не можемо дати жодних конкретних рекомендацій, коли і кому робити бустерні дози. Таке рішення має базуватися на доступних епідеміологічних дослідженнях і дослідженнях ефективності вакцин, – заявив керівник відділу.

Наразі бустерні дози вже широко практикуються в деяких країнах. І це попри заклик генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса тимчасово накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від Covid-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.