Понятия “норма антител” после прививки от коронавируса или выздоровления от болезни пока не существует. Хотя они играют важную роль в борьбе с вирусом, однако ученым пока не удалось определить их необходимый уровень для полноценной защиты от вируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, ссылаясь на результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни.

— Хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который бы коррелировал с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител как существенного фактора в защитном иммунитете широко признается, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, не стоит делать тесты на антитела после выздоровления или прививки.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года.

Сейчас уколы могут получить все взрослые граждане, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Их делают и отдельным категориям детей, а также беременным женщинам.

Источник: Игорь Кузин