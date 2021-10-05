Поняття “норма антитіл” після щеплення від коронавірусу чи одужання від хвороби наразі не існує. Хоча вони відіграють важливу роль у боротьбі з вірусом, проте науковцям поки що не вдалося визначити їхній необхідний рівень для повноцінного захисту від вірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, посилаючись на результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

– Хоча рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, який би корелював із захистом від вірусу, поки невідомий, роль антитіл як суттєвого чинника у захисному імунітеті широко визнається, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, не варто робити тести на антитіла після одужання чи щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року.

Наразі уколи можуть отримати усі дорослі громадяни, які не мають протипоказань за станом здоров’я.

Їх роблять і окремим категоріям дітей, а також вагітним жінкам.

Джерело: Ігор Кузін