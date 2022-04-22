Война сломала привычный образ жизни украинцев. Стресс, отчаяние, тревога – обычные состояния для многих граждан.
Психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник рассказал, что делать, чтобы справиться с этими состояниями.
— Чтобы не сломаться, нужно не ожидать окончания или не думать, что “все пропало”, а нужно заниматься делами, которые вам нужны сейчас, сегодня, будничными делами, теми, которые умеете делать лучше всего, которые будут полезны для вас, семьи и Украины, делайте то, что планировали делать и раньше, – говорит Евгений Скрипник.
Общие рекомендации:
- во время пребывания в новом месте, найти работу, обустроить квартиру, комнату, дом, сделать уют во временном жилище, каким бы оно ни было;
- больше общаться с родными, близкими, друзьями;
- максимально много ходить пешком;
- проводить много времени на улице, прогуливаться на свежем воздухе;
- заниматься спортом, делать зарядку, бегать по утрам или вечерам;
- читать книги, слушать музыку;
- заниматься тем хобби, которым занимались до войны, или тем, которым мечтали раньше заниматься;
- если что-то планировали воплотить до войны, например, учить английский язык, то делайте это.
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Важно жить здесь и сейчас, а не откладывать все на потом, подводит итог специалист.
Источник: Евгений Скрипник