Война сломала привычный образ жизни украинцев. Стресс, отчаяние, тревога – обычные состояния для многих граждан.

Психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник рассказал, что делать, чтобы справиться с этими состояниями.

— Чтобы не сломаться, нужно не ожидать окончания или не думать, что “все пропало”, а нужно заниматься делами, которые вам нужны сейчас, сегодня, будничными делами, теми, которые умеете делать лучше всего, которые будут полезны для вас, семьи и Украины, делайте то, что планировали делать и раньше, – говорит Евгений Скрипник.