Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Никакой паузы. Психиатр рассказал, как жить во время войны

22 апреля 2022, 16:29
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Евгений Скрипник психиатр, психотерапевт, невролог, нарколог
Никакой паузы. Психиатр рассказал, как жить во время войны
Источник: Pixabay

Война сломала привычный образ жизни украинцев. Стресс, отчаяние, тревога – обычные состояния для многих граждан.

Психиатр и психотерапевт Евгений Скрипник рассказал, что делать, чтобы справиться с этими состояниями.

— Чтобы не сломаться, нужно не ожидать окончания или не думать, что “все пропало”, а нужно заниматься делами, которые вам нужны сейчас, сегодня, будничными делами, теми, которые умеете делать лучше всего, которые будут полезны для вас, семьи и Украины, делайте то, что планировали делать и раньше, – говорит Евгений Скрипник.

Общие рекомендации:

  • во время пребывания в новом месте, найти работу, обустроить квартиру, комнату, дом, сделать уют во временном жилище, каким бы оно ни было;
  • больше общаться с родными, близкими, друзьями;
  • максимально много ходить пешком;
  • проводить много времени на улице, прогуливаться на свежем воздухе;
  • заниматься спортом, делать зарядку, бегать по утрам или вечерам;
  • читать книги, слушать музыку;
  • заниматься тем хобби, которым занимались до войны, или тем, которым мечтали раньше заниматься;
  • если что-то планировали воплотить до войны, например, учить английский язык, то делайте это.
Читайте также:
писхологПозаботьтесь о гормонах: как перестать заедать стресс и восстановить баланс эмоций во время войны

Важно жить здесь и сейчас, а не откладывать все на потом, подводит итог специалист.

Источник: Евгений Скрипник

Теги
Війна в Україні, Советы психолога, Психология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь