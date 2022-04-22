Війна зламала звичний лад життя українців. Стрес, розпач, тривога – звичайні стани для багатьох громадян.

Психіатр та психотерапевт Євген Скрипник розповів, що робити, щоб впоратися з цими станами.

– Щоб не зламатися, потрібно не очікувати закінчення або не думати, що “все пропало”, а потрібно займатися справами, які вам потрібні зараз, сьогодні, буденними справами, тими, які вмієте робити найкраще, які будуть корисні для вас, сім’ї та України, робіть те, що планували робити і раніше, – говорить Євген Скрипник.

Загальні рекомендації:

під час перебування в новому місці, знайти роботу, облаштувати квартиру, кімнату, будинок, зробити затишок у тимчасовому помешканні, яким би воно не було;

більше спілкуватися з рідними, близькими, друзями;

максимально багато ходити пішки;

проводити багато часу на вулиці, прогулюватися на свіжому повітрі;

займатися спортом, робити зарядку, бігати вранці або ввечері тощо;

читати книги, слухати музику;

займатися тим хобі, яким займалися до війни, або тим, яким мріяли раніше займатися;

якщо щось планували втілити до війни, наприклад, вчити англійські мову, то робіть це.

Важливо жити тут та зараз, а не відкладати все на потім, підсумовує фахівець.

Джерело: Євген Скрипник