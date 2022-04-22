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Жодної паузи. Психіатр розповів, як жити під час війни

22 Квітня 2022, 16:29
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Євген Скрипник психіатр, психотерапевт, невролог, нарколог
Жодної паузи. Психіатр розповів, як жити під час війни
Джерело: Pixabay

Війна зламала звичний лад життя українців. Стрес, розпач, тривога – звичайні стани для багатьох громадян.

Психіатр та психотерапевт Євген Скрипник розповів, що робити, щоб впоратися з цими станами.

– Щоб не зламатися, потрібно не очікувати закінчення або не думати, що “все пропало”, а потрібно займатися справами, які вам потрібні зараз, сьогодні, буденними справами, тими, які вмієте робити найкраще, які будуть корисні для вас, сім’ї та України, робіть те, що планували робити і раніше, – говорить Євген Скрипник.

Загальні рекомендації:

  • під час перебування в новому місці, знайти роботу, облаштувати квартиру, кімнату, будинок, зробити затишок у тимчасовому помешканні, яким би воно не було;
  • більше спілкуватися з рідними, близькими, друзями;
  • максимально багато ходити пішки;
  • проводити багато часу на вулиці, прогулюватися на свіжому повітрі;
  • займатися спортом, робити зарядку, бігати вранці або ввечері тощо;
  • читати книги, слухати музику;
  • займатися тим хобі, яким займалися до війни, або тим, яким мріяли раніше займатися;
  • якщо щось планували втілити до війни, наприклад, вчити англійські мову, то робіть це.
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Важливо жити тут та зараз, а не відкладати все на потім, підсумовує фахівець.

Джерело: Євген Скрипник

Теги
Війна в Україні, Поради психолога, Психологія
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