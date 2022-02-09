Спортсмены, приехавшие в Пекин для участия в Олимпиаде-2022, в шоке от здешних жестких Covid-ограничений. Они рассказывают о карантине на несколько недель после положительного ПЦР-теста и на безвкусную еду в изоляции. Тренер из Финляндии назвал эти меры нарушением прав человека.

Сообщается, что в Китае, как, пожалуй, нигде в мире, пытаются всеми возможными средствами искоренить все следы нулевого варианта Covid-19. Здесь активно применяют внезапные блокировки целых районов, массовое принудительное тестирование, отслеживание контактов и жесткие пограничные ограничения.

Такая ситуация ошеломляет многих спортсменов из западных стран, где все еще дискутируется эффективность обязательного ношения масок.

Но Пекин не намерен рисковать, идя на уступки и компромиссы в отношении тысяч спортсменов и вспомогательного персонала, многие из которых прилетели из стран, где все еще высок уровень заболеваемости Covid-19.

Так, более 160 спортсменов и официальных лиц команд дали положительный результат на Covid-19 и были помещены в изолятор. Некоторые были вынуждены пропустить свои соревнования — сокрушительный удар для тех, кто потратил годы на подготовку к участию в Играх.

— Мое сердце и мой разум больше не могут этого выносить, — написала в одной из социальных сетей конькобежка по шорт-треку Наталья Малишевска из Польши.

Она была помещена в изолятор и пропустила свое первое соревнование.

Однако власти Китая настаивают: эти жесткие меры крайне важны для предотвращения распространения вируса. Даже несколько случаев заболевания рассматриваются здесь как серьезная национальная угроза.

Столь решительный настрой дает свои результаты. Как отмечают эксперты, такой целенаправленный подход Китая позволил сохранить низкий уровень заболеваний и госпитализаций на протяжении большей части Covid-пандемии после ее первоначальной вспышки в начале 2020 года.

Всем критикам их Covid-режима китайцы предлагают вспомнить США на гребне пандемии. В то время как американцы оставляли тела умерших от Covid-19 в рефрижераторах на улицах Нью-Йорка, а потом хоронили в братских могилах, люди в Китае жили своей повседневной жизнью, чувствуя себя в безопасности в закрытых границах страны.