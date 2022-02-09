Спортсмени, які приїхали до Пекіна для участі в Олімпіаді-2022, шоковані тутешніми жорсткими Covid-обмеженнями. Вони розповідають про карантин на кілька тижнів після позитивного ПЛР-тесту і на несмачну їжу в ізоляції. Тренер з Фінляндії назвав ці заходи порушенням прав людини.

Повідомляється, що в Китаї, як, мабуть, ніде в світі, намагаються всіма можливими засобами викорінити всі сліди нульового варіанту Covid-19. Тут активно застосовують раптові блокування цілих районів, масове примусове тестування, відстеження контактів і жорсткі прикордонні обмеження.

Така ситуація приголомшує багатьох спортсменів із західних країн, де все ще дискутується ефективність обов’язкового носіння масок.

Але Пекін не має наміру ризикувати, йдучи на поступки і компроміси щодо тисяч спортсменів і допоміжного персоналу, багато з яких прилетіли з країн, де все ще високий рівень захворюваності на Covid-19.

Так, понад 160 спортсменів і офіційних осіб команд дали позитивний результат на Covid-19 і були поміщені в ізолятор. Деякі були змушені пропустити свої змагання – нищівний удар для тих, хто витратив роки на підготовку до участі в іграх.

– Моє серце і мій розум більше не можуть цього виносити, – написала в одній із соціальних мереж ковзанярка по шорт-треку Наталія Малішевська з Польщі.

Вона була поміщена в ізолятор і пропустила своє перше змагання.

Однак влада Китаю наполягає: ці жорсткі заходи вкрай важливі для запобігання поширенню вірусу. Навіть кілька випадків захворювання розглядаються тут як серйозна національна загроза.

Настільки рішучий настрій дає свої результати. Як відзначають експерти, такий цілеспрямований підхід Китаю дозволив зберегти низький рівень захворювань і госпіталізацій протягом більшої частини Covid-пандемії після її початкового спалаху на початку 2020 року.

Всім критикам їхнього Covid-режиму китайці пропонують згадати США на гребені пандемії. У той час як американці залишали тіла померлих від Covid-19 в рефрижераторах на вулицях Нью-Йорка, а потім ховали в братських могилах, люди в Китаї жили своїм повсякденним життям, відчуваючи себе в безпеці в закритих кордонах країни.