Загробная жизнь на самом деле существует, ее исследует не специалист оккультных наук, а один из лучших авторитетных врачей-онкологов США Джеффри Лонг.

Врач изучил более 5 тыс. случаев околосмертного опыта пациентов и решил основать специальный Фонд исследований, который существует уже почти 25 лет.

А начиналось все с библиотеки. 37 лет назад ординатор-онколог Джеффри Лонг изучал особенности лечения рака с помощью радиационного облучения.

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Тогда еще не было интернета, и молодой врач засел в библиотеке. В одной из подшивок журнала Американской медицинской ассоциации он наткнулся на статью, описывающую околосмертные переживания (ОСП).

— Вся моя медицинская подготовка говорила мне, что ты либо жив, либо мертв. И нет никакого промежуточного состояния, — говорит Лонг.

Но аргументы в статье кардиолога, описывающего пациентов, которые умерли, а затем вернулись к жизни, сообщая об очень отчетливых, почти невероятных переживаниях, заставили Лонга отбросить свой скептицизм.

Как он потом сказал, эта статья и все, что он изучил на эту тему после, фундаментально изменили его взгляд на Вселенную.

Врач начал собирать истории людей, переживших околосмертные переживания, и оценивать их разумом ученого и врача.

Нет двух одинаковых ОСП. Но изучив тысячи из них, он вывел определенную последовательность событий, возникающих в видениях умирающих.

Почти половина из них сообщают, что их сознание отделялось от физического тела, обычно паря над ним.

Многие проходят через туннель и видят яркий свет. Затем их приветствуют умершие близкие и домашние животные, находящиеся в расцвете сил.

Большинство людей сообщают о всеохватывающем чувстве любви. Они уверены, что вернулись домой.

…Яркий свет, туннель, любимые люди — эти банальные стереотипы уже давно не воспринимаются всерьез.

Но мнение врача заставляет посмотреть на это по-другому.

— За 25 лет изучения околосмертных переживаний я пришел к выводу, что эти описания стали культурными стереотипами, потому что они правдивы, — заявляет Лонг.

Он не нашел никакого научного объяснения этим переживаниям, хотя прочитал обо всех исследованиях мозга, где рассматривались всевозможные объяснения околосмертных переживаний.

По словам Лонга, ни одно из них не выдерживает критики. Не существует даже отдаленно правдоподобного физического объяснения этого явления.

Несмотря на то, что Джеффри Лонг всерьез занимается ОСП, его повседневная работа по-прежнему связана с помощью больным, борющимся с онкологическими болезнями.

Он принципиально не рассказывает своим пациентам об исследованиях ОСП, но считает, что именно изучение околосмертных переживаний сделало его более сострадательным и любящим врачом.

— Моя цель — помочь им провести больше здоровых дней здесь, на Земле, — говорит Джеффри Лонг.

Источник: Insider