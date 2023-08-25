Врач медицины неотложных состояний подстанции №4 Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Кристина Гринькив рассказала, как обычные граждане спасли жизнь женщине, которой стало плохо на парковке одного из супермаркетов.

— Каждый раз, когда осуществляем экстренные выезды, стараюсь позвонить на место происшествия для уточнения случившегося и при необходимости дать рекомендации, что делать в критической ситуации, — рассказывает медик.

Так было и в этот раз. Врач посоветовала положить женщину на горизонтальную поверхность и перевести в безопасное боковое положение. Подложить что-то под голову во избежание травматизма.

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Главное, по словам медика, не пытаться зафиксировать язык каким-либо посторонним предметом. Это самая частая ошибка при оказании помощи очевидцами при судорогах.

После того, как стало известно, что кожные покровы женщины стали синюшного оттенка, врач порекомендовала, когда прекратятся судороги, проверить дыхание и при его отсутствии немедленно начать компрессию грудной клетки.

— Наш доезд составлял пять минут. Подъезжая к месту происшествия, увидела, что кто-то “качает”. Быстрая оценка дыхания, пульса, сердечно-легочной деятельности. Диагностирую клиническую смерть и начинаю компрессию грудной клетки, — вспоминает Кристина Гринькив.

Вместе с фельдшером Марьяном Явором врач подключила пациентку к оборудованию, которое мониторит фибрилляцию желудочков.

Пока медики готовили аппарат для дефибрилляции, компрессией грудной клетки занялся водитель скорой Роман Бучан.

Как пишет врач, после третьего разряда на мониторе заметили изменение морфологии комплексов, появилась маленькая надежда на появление пульса на центральном сосуде, что и подтвердилось при пальпации.

— В пути осуществляли стабилизационные мероприятия, и на момент приезда в лечебное учреждение пациентка имела хорошие гемодинамические параметры — артериальное давление, адекватное самостоятельное дыхание, — пишет медик.

Кристина Гринькив выразила благодарность женщине, которая стала свидетелем несчастного случая и, не растерявшись, начала реанимационные мероприятия до приезда скорой.

По словам врача, самая большая радость для медиков экстренки, это когда что-то делается до приезда бригады скорой.

Врач настоятельно порекомендовала всем медикам и немедикам периодически проходить курсы первой домедицинской помощи. Это знания, которые действительно спасают жизнь.

Источник: Львовский ОЦЭМПМК