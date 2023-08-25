Лікарка з медицини невідкладних станів підстанції №4 Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Христина Гриньків розповіла, як звичайні громадяни врятували життя жінці, якій стало зле на парковці одного з супермаркетів.

– Щоразу, коли здійснюємо екстрені виїзди, намагаюся зателефонувати на місце події для уточнення того, що трапилося, і за потреби дати рекомендації, що робити в критичній ситуації, – розповідає медик.

Так було і цього разу. Лікарка порадила покласти жінку на горизонтальну поверхню і перевести в безпечне бічне положення. Підкласти щось під голову, щоб уникнути травматизму.

Головне, за словами медика, не намагатися зафіксувати язик будь-яким стороннім предметом. Це найчастіша помилка під час надання допомоги очевидцями в разі судом.

Після того, як стало відомо, що шкірні покриви жінки набули синюшного відтінку, лікарка порекомендувала, коли припиняться судоми, перевірити дихання і за його відсутності негайно почати компресію грудної клітки.

– Наш доїзд становив п’ять хвилин. Під’їжджаючи до місця події, побачила, що хтось “качає”. Швидка оцінка дихання, пульсу, серцево-легеневої діяльності. Діагностую клінічну смерть і починаю компресію грудної клітки, – згадує Христина Гриньків.

Разом із фельдшером Мар’яном Явором лікарка підключила пацієнтку до обладнання, яке моніторить фібриляцію шлуночків.

Доки медики готували апарат для дефібриляції, компресією грудної клітки зайнявся водій швидкої Роман Бучан.

Як пише лікар, після третього розряду на моніторі помітили зміну морфології комплексів, з’явилася маленька надія на появу пульсу на центральній судині, що й підтвердилося під час пальпації.

– У дорозі здійснювали стабілізаційні заходи, і на момент приїзду до лікувального закладу пацієнтка мала хороші гемодинамічні параметри – артеріальний тиск, адекватне самостійне дихання, – пише медик.

Христина Гриньків висловила подяку жінці, яка стала свідком нещасного випадку і, не розгубившись, розпочала реанімаційні заходи до приїзду швидкої.

За словами лікарки, найбільша радість для медиків екстренки, це коли щось робиться до приїзду бригади швидкої.

Лікарка настійно порекомендувала всім медикам і немедикам періодично проходити курси першої домедичної допомоги. Це знання, які дійсно рятують життя.

Джерело: Львівській ОЦЕМДМК