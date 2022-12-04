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Перша допомога при опіках: що потрібно зробити, а чого категорично не можна

4 Грудня 2022, 20:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
опік
Джерело: Depositphotos

Що робити у разі опіків має знати кожен. Особливо під час війни, адже пожежі є неминучим супутником обстрілів наших міст та домівок.

Ми зібрали головні поради про те, що робити у випадку термічних опіків, та яку домедичну допомогу необхідно надати постраждалому.

Залежно від глибини пошкодження тканин виділяють такі ступені:

Зараз дивляться
  • I ступінь. Пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням і припухлістю. Спостерігається локальне підвищення температури тіла, помірний біль, який може посилюватися при рухах.
  • II ступінь. Руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів. Навколо рани виникає запалення. Згодом оболонка пухирів відпадає, а на його місці утворюється новий епітелій.
  • III ступінь. Шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір. Постраждалого мучить сильний біль, відновлення тканин протікає повільно. Іноді потрібна пересадка шкіри.

Що потрібно робити

  • Зніміть обгорілий  чи гарячий одяг.
  • Зніміть речі, які знаходяться безпосередньо поблизу рани.
  • Не знімайте речі, що прилипли до рани.
  • Дайте постраждалому випити води.
  • Обробіть опік холодною водою (5-10 хвилин).

Незалежно від природи походження опіків необхідно пам’ятати про наступне:

  1. Не можна прикладати до рани лід . В такому випадку пошкодження тканин може стати сильнішим, оскільки до опіку приєднається обмороження.
  2. Не використовуйте продукти з декспантенолом, олію, мед, борошно, продукти тваринного походження.
  3. Не проколюйте пухирі. Якщо вони мають великі розміри або рідина в них стала каламутною, зверніться за допомогою до лікаря.
  4. Якщо пухирі розірвалися, використайте стерильну пов’язку.
  5. Не використовуйте для дезінфекції пошкоджених ділянок препарати, що містять спирт. Інакше опік може посилитися, а через пересушування порушиться регенерація тканин.
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Опіки І і ІІ ступеня загоюються самостійно, опіки ІІІ ступеня зазвичай потребують хірургічного лікування.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування
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