Що робити у разі опіків має знати кожен. Особливо під час війни, адже пожежі є неминучим супутником обстрілів наших міст та домівок.
Ми зібрали головні поради про те, що робити у випадку термічних опіків, та яку домедичну допомогу необхідно надати постраждалому.
Залежно від глибини пошкодження тканин виділяють такі ступені:
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- I ступінь. Пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням і припухлістю. Спостерігається локальне підвищення температури тіла, помірний біль, який може посилюватися при рухах.
- II ступінь. Руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів. Навколо рани виникає запалення. Згодом оболонка пухирів відпадає, а на його місці утворюється новий епітелій.
- III ступінь. Шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір. Постраждалого мучить сильний біль, відновлення тканин протікає повільно. Іноді потрібна пересадка шкіри.
Що потрібно робити
- Зніміть обгорілий чи гарячий одяг.
- Зніміть речі, які знаходяться безпосередньо поблизу рани.
- Не знімайте речі, що прилипли до рани.
- Дайте постраждалому випити води.
- Обробіть опік холодною водою (5-10 хвилин).
Незалежно від природи походження опіків необхідно пам’ятати про наступне:
- Не можна прикладати до рани лід . В такому випадку пошкодження тканин може стати сильнішим, оскільки до опіку приєднається обмороження.
- Не використовуйте продукти з декспантенолом, олію, мед, борошно, продукти тваринного походження.
- Не проколюйте пухирі. Якщо вони мають великі розміри або рідина в них стала каламутною, зверніться за допомогою до лікаря.
- Якщо пухирі розірвалися, використайте стерильну пов’язку.
- Не використовуйте для дезінфекції пошкоджених ділянок препарати, що містять спирт. Інакше опік може посилитися, а через пересушування порушиться регенерація тканин.
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Опіки І і ІІ ступеня загоюються самостійно, опіки ІІІ ступеня зазвичай потребують хірургічного лікування.