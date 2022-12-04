Що робити у разі опіків має знати кожен. Особливо під час війни, адже пожежі є неминучим супутником обстрілів наших міст та домівок.

Ми зібрали головні поради про те, що робити у випадку термічних опіків, та яку домедичну допомогу необхідно надати постраждалому.

Залежно від глибини пошкодження тканин виділяють такі ступені:

Зараз дивляться

I ступінь. Пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням і припухлістю. Спостерігається локальне підвищення температури тіла, помірний біль, який може посилюватися при рухах.

Пошкоджується тільки верхній шар шкірних покривів. Опік супроводжується почервонінням і припухлістю. Спостерігається локальне підвищення температури тіла, помірний біль, який може посилюватися при рухах. II ступінь. Руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів. Навколо рани виникає запалення. Згодом оболонка пухирів відпадає, а на його місці утворюється новий епітелій.

Руйнуються глибші шари епідермісу. Опік супроводжується появою пухирів. Навколо рани виникає запалення. Згодом оболонка пухирів відпадає, а на його місці утворюється новий епітелій. III ступінь. Шкірні покриви пошкоджуються глибоко. Опік супроводжується некрозом тканин, тому рана може мати темний і навіть чорний колір. Постраждалого мучить сильний біль, відновлення тканин протікає повільно. Іноді потрібна пересадка шкіри.

Що потрібно робити

Зніміть обгорілий чи гарячий одяг.

Зніміть речі, які знаходяться безпосередньо поблизу рани.

Не знімайте речі, що прилипли до рани.

Дайте постраждалому випити води.

Обробіть опік холодною водою (5-10 хвилин).

Незалежно від природи походження опіків необхідно пам’ятати про наступне:

Не можна прикладати до рани лід . В такому випадку пошкодження тканин може стати сильнішим, оскільки до опіку приєднається обмороження. Не використовуйте продукти з декспантенолом, олію, мед, борошно, продукти тваринного походження. Не проколюйте пухирі. Якщо вони мають великі розміри або рідина в них стала каламутною, зверніться за допомогою до лікаря. Якщо пухирі розірвалися, використайте стерильну пов’язку. Не використовуйте для дезінфекції пошкоджених ділянок препарати, що містять спирт. Інакше опік може посилитися, а через пересушування порушиться регенерація тканин.

Опіки І і ІІ ступеня загоюються самостійно, опіки ІІІ ступеня зазвичай потребують хірургічного лікування.