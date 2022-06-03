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Прості правила, які допоможуть врятувати зір: долікарська допомога при різних травмах очей

3 Червня 2022, 11:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації щодо надання першої долікарської допомоги при травмі очей.

– Під час бойових дій, викликаних повномасштабним вторгненням Росії в Україну, кількість травм очей значно зросла, – наголошується в повідомленні пресслужби відомства.

Уточнюється, що поверхня ока становить близько 0,3% загальної поверхні нашого тіла. Однак на неї припадає понад 13% усіх пошкоджень під час бойових дій.

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Більшість з травм виникають у результаті вибухів та їхніх наслідків, коли уламки різних видів зброї можуть потрапити в очі. Також пошкодження виникають у результаті ударів вибухової хвилі й заподіюють травму задньої частини ока.

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Правила невідкладної медичної допомоги у разі осколкових поранень очей:

  • за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;
  • не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети, не тріть і не торкайтеся ока;
  • не промивайте очей водою. Якщо ж це буде необхідно, то використовуйте для цього чисту воду;
  • не наносьте на око мазі або інші засоби;
  • зверніться по медичну допомогу за першої ж можливості.

Долікарська допомога в разі проколу або порізу ока:

  • зробіть і обережно накладіть на травмоване око захисний щиток. За його відсутності можна використовувати, наприклад, дно паперової склянки – це запобіжить тиск на око;
  • обережно зафіксуйте щиток, не притискаючи його до ока;
  • не приймайте аспірин, ібупрофен або інші нестероїдні протизапальні препарати, адже вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу;
  • зверніться по медичну допомогу.

Долікарська допомога при потраплянні хімічних речовин в око:

  • негайно промийте око великою кількістю чистої води. За можливості робіть це в рукавичках, стежте, щоб не забруднити незаражене око;
  • зверніться по медичну допомогу.

Пам’ятаємо, що правильно й вчасно надана перша допомога знизить важкі наслідки травм ока і врятує зір.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, МОЗ України, очі, поради лікаря
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