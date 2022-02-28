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Для дорослих та дітей: до яких травмпунктів Києва можна звернутися в будь-який час дня і ночі

28 Лютого 2022, 16:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Для дорослих та дітей: до яких травмпунктів Києва можна звернутися в будь-який час дня і ночі
Джерело: Depositphotos

Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Києва опублікував перелік столичних травмпунктів, до яких можна звертатися у разі потреби цілодобово.

– Незважаючи на напружену ситуацію в країні і, зокрема, в столиці, продовжуємо надавати киянам інформацію, яка може стати в нагоді. Бережіть себе, своїх рідних і допомагайте один одному, – закликала директорка департаменту Валентина Гінзбург.

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Список травмпунктів

  • КНП КМКЛ №1, вул. Харківське шосе, 121;
  • КНП КМКЛ №4, вул. Солом’янська, 17;
  • КНП КМКЛ №6, просп. Любомира Гузара, 3;
  • КНП КМКЛ № 7, вул. Котельникова, 95;
  • КНП КМКЛ №8, вул. Кондратюка, 8;
  • КНП КМКЛ №12, вул. Підвисоцького, 4-А;
  • КНП КМК ЛШМД, вул. Братиславська, 3;
  • КНП КДЦ Голосіївського р-ну, вул. Голосіївський, 59-А;
  • КНП КДЦ Деснянського р-ну м. Києва, вул. Драйзера, 19;
  • КНП КДЦ Подільського р-ну м. Києва, вул. Мостицька, 9;
  • КНП КДЦ Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Ризька, 1;
  • КНП КДЦ Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 37.

Дитячі травмпункти

  • КНП КМДКЛ №2, вул. А. Навої, 3;
  • НДСЛ Охматдит, вул. Чорновола, 28/1.

Нагадаємо, що після вимушеного закриття у зв’язку з вторгненням російських окупантів на територію України і введенням комендантської години багато аптек України відновлюють свою роботу.

Джерело
КМДА
Теги
Київ , КМДА , Медики , медична допомога , Травма , швидка допомога
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