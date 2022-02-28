Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Киева опубликовал перечень столичных травмпунктов, в которые можно обращаться в случае необходимости круглосуточно.

— Несмотря на напряженную ситуацию в стране и, в частности, в столице, продолжаем предоставлять киевлянам информацию, которая может оказаться полезной. Берегите себя, своих родных и помогайте друг другу, – призвала директор департамента Валентина Гинзбург.

Список травмпунктов

КНП КМКБ №1, ул. Харьковское шоссе, 121;

КНП КМКБ №4, ул. Соломенская, 17;

КНП КМКБ №6, просп. Любомира Гузара, 3;

КНП КМКБ №7, ул. Котельникова, 95;

КНП КМКБ №8, ул. Кондратюка, 8;

КНП КМКБ №12, ул. Подвысоцкого, 4-А;

КНП КМК ЛШМД, ул. Братиславская, 3;

КНП КДЦ Голосеевского р-на, ул. Голосеевский, 59-А;

КНП КДЦ Деснянского р-на г. Киева, ул. Драйзера, 19;

КНП КДЦ Подольского р-на г. Киева, ул. Мостицкая, 9;

КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Рижская, 1;

КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Б. Хмельницкого, 37.

Детские травмпункты

КНП КМДКЛ №2, вул. А. Навои, 3;

НДСБ Охматдет, вул. Чорновола, 28/1.

Напомним, что после вынужденного закрытия в связи со вторжением российских оккупантов на территорию Украины и введением комендантского часа многие аптеки Украины возобновляют свою работу.