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Для взрослых и детей: в какие травмпункты Киева можно обратиться в любое время дня и ночи

28 февраля 2022, 16:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Для взрослых и детей: в какие травмпункты Киева можно обратиться в любое время дня и ночи
Источник: Depositphotos

Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Киева опубликовал перечень столичных травмпунктов, в которые можно обращаться в случае необходимости круглосуточно.

— Несмотря на напряженную ситуацию в стране и, в частности, в столице, продолжаем предоставлять киевлянам информацию, которая может оказаться полезной. Берегите себя, своих родных и помогайте друг другу, – призвала директор департамента Валентина Гинзбург.

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Список травмпунктов

  • КНП КМКБ №1, ул. Харьковское шоссе, 121;
  • КНП КМКБ №4, ул. Соломенская, 17;
  • КНП КМКБ №6, просп. Любомира Гузара, 3;
  • КНП КМКБ №7, ул. Котельникова, 95;
  • КНП КМКБ №8, ул. Кондратюка, 8;
  • КНП КМКБ №12, ул. Подвысоцкого, 4-А;
  • КНП КМК ЛШМД, ул. Братиславская, 3;
  • КНП КДЦ Голосеевского р-на, ул. Голосеевский, 59-А;
  • КНП КДЦ Деснянского р-на г. Киева, ул. Драйзера, 19;
  • КНП КДЦ  Подольского р-на г. Киева, ул. Мостицкая, 9;
  • КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Рижская, 1;
  • КНП КДЦ Шевченковского р-на г. Киева, ул. Б. Хмельницкого, 37.

Детские травмпункты

  • КНП КМДКЛ №2, вул. А. Навои, 3;
  • НДСБ Охматдет, вул. Чорновола, 28/1.

Напомним, что после вынужденного закрытия в связи со вторжением российских оккупантов на территорию Украины и введением комендантского часа многие аптеки Украины возобновляют свою работу.

Источник
КГГА
Теги
Київ , КГГА , Медики , медична допомога , Травма , швидка допомога
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