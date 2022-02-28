Поддержка Израиля – страна направила в Украину врачей

Врачи из Израиля решили помочь украинцам, страдающим от последствий вторжения России.
По информации главы правления ОО Вектор права Романа Верхоляка, в страну едут израильские специалисты.
Однако количество врачей и в каких городах они будут работать, пока не уточняется.
Украина благодарна им за отвагу и желание оказывать медицинскую помощь гражданам.
24 февраля Россия напала на Украину. Агрессор вторгся с разных направлений.
Несмотря на то, что украинская армия отважно дает отпор врагу, не дается избежать жертв, в том числе среди мирного населения.
В Украине ввели военное положение, в ряде населенных пунктов действует комендантский час.
Поэтому граждан призывают по возможности находиться в безопасном месте, дома или в убежище, не паниковать и черпать информацию только из проверенных источников.
Источник: Роман Верхоляк
Фото: Роман Верхоляк