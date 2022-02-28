Підтримка Ізраїлю – країна направила до України лікарів

Лікарі із Ізраїлю вирішили допомогти українцям, які потерпають від наслідків вторгнення Росії.

За інформацією очільника правління в ГО Вектор права Романа Верхоляка, до країни їдуть ізраїльські фахівці.

Однак кількість лікарів та у яких містах вони працюватимуть, поки що не уточнюється.

Натомість Україна вдячна їм за відвагу та бажання надавати медичну допомогу громадянам.

24 лютого Росія напала на Україну. Агресор вторгся з різних напрямків.

Попри те, що українська армія відважно дає відсіч ворогу, не дається уникнути жертв, зокрема і серед мирного населення.

В Україні запроваджено воєнний стан, у низці населених пунктів діє комендантська година.

Через це громадян закликають за можливості перебувати у безпечному місці, вдома чи у сховищі, не панікувати та черпати інформацію лише з перевірених джерел.

Джерело: Роман Верхоляк

Фото: Роман Верхоляк