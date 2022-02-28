Підтримка Ізраїлю – країна направила до України лікарів

Лікарі із Ізраїлю вирішили допомогти українцям, які потерпають від наслідків вторгнення Росії.
За інформацією очільника правління в ГО Вектор права Романа Верхоляка, до країни їдуть ізраїльські фахівці.
Однак кількість лікарів та у яких містах вони працюватимуть, поки що не уточнюється.
Натомість Україна вдячна їм за відвагу та бажання надавати медичну допомогу громадянам.
24 лютого Росія напала на Україну. Агресор вторгся з різних напрямків.
Попри те, що українська армія відважно дає відсіч ворогу, не дається уникнути жертв, зокрема і серед мирного населення.
В Україні запроваджено воєнний стан, у низці населених пунктів діє комендантська година.
Через це громадян закликають за можливості перебувати у безпечному місці, вдома чи у сховищі, не панікувати та черпати інформацію лише з перевірених джерел.
Джерело: Роман Верхоляк
Фото: Роман Верхоляк