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Простые правила, которые помогут спасти зрение: доврачебная помощь при разных травмах глаз

3 июня 2022, 11:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
глаза
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи при травме глаз.

— Во время боевых действий, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину, количество травм глаз значительно возросло, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

И уточняется, что поверхность глаза составляет около 0,3% общей поверхности нашего тела. Однако на нее приходится более 13% всех повреждений во время боевых действий.

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Большинство из травм возникают в результате взрывов и их последствий, когда обломки разных видов оружия могут попасть в глаза. Также повреждения возникают в результате ударов взрывной волны и причиняют травму задней части глаза.

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Правила неотложной медицинской помощи в случае осколочных ранений глаз:

  • по возможности найдите безопасное место или укрытие;
  • не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы, не трите и не прикасайтесь к глазу;
  • не промывайте глаз водой. Если же это будет необходимо, то используйте для этого чистую воду;
  • не наносите на глаз мази или другие средства;
  • обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.

Доврачебная помощь в случае прокола или пореза глаза:

  • сделайте и осторожно наложите на травмированный глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика – это предотвратит давление на глаз;
  • осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу;
  • не принимайте аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты, ведь они разжижают кровь и могут усилить кровотечение;
  • обратитесь за медицинской помощью.

Доврачебная помощь при попадании химических веществ в глаз:

  • немедленно промойте глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в перчатках, следите, чтобы не запачкать незараженный глаз;
  • обратитесь за медицинской помощью.

Помним, что правильно и вовремя оказанная первая помощь снизит тяжелые последствия травм глаза и спасет зрение.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, МОЗ Украины, очі, поради лікаря
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