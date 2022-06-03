Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи при травме глаз.

— Во время боевых действий, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину, количество травм глаз значительно возросло, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

И уточняется, что поверхность глаза составляет около 0,3% общей поверхности нашего тела. Однако на нее приходится более 13% всех повреждений во время боевых действий.

Большинство из травм возникают в результате взрывов и их последствий, когда обломки разных видов оружия могут попасть в глаза. Также повреждения возникают в результате ударов взрывной волны и причиняют травму задней части глаза.

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Правила неотложной медицинской помощи в случае осколочных ранений глаз:

по возможности найдите безопасное место или укрытие;

не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы, не трите и не прикасайтесь к глазу;

не промывайте глаз водой. Если же это будет необходимо, то используйте для этого чистую воду;

не наносите на глаз мази или другие средства;

обратитесь за медицинской помощью при первой же возможности.

Доврачебная помощь в случае прокола или пореза глаза:

сделайте и осторожно наложите на травмированный глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика – это предотвратит давление на глаз;

осторожно зафиксируйте щиток, не прижимая его к глазу;

не принимайте аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты, ведь они разжижают кровь и могут усилить кровотечение;

обратитесь за медицинской помощью.

Доврачебная помощь при попадании химических веществ в глаз:

немедленно промойте глаз большим количеством чистой воды. По возможности делайте это в перчатках, следите, чтобы не запачкать незараженный глаз;

обратитесь за медицинской помощью.

Помним, что правильно и вовремя оказанная первая помощь снизит тяжелые последствия травм глаза и спасет зрение.