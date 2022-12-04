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Первая помощь при ожогах: что нужно делать, а чего категорически нельзя

4 декабря 2022, 20:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
опік
Источник: Depositphotos

Что делать при ожогах должен знать каждый. Особенно во время войны, ведь пожары являются неизбежным спутником обстрелов наших городов и домов.

Мы собрали главные советы о том, что делать в случае термических ожогов, и какую медицинскую помощь необходимо оказать пострадавшему.

В зависимости от глубины повреждения тканей выделяют следующие степени:

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  • І степень. Повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается покраснением и припухлостью. Наблюдается локальное повышение температуры тела, умеренная боль, которая может усиливаться при движениях.
  • II степень. Разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей. Вокруг раны возникает воспаление. Впоследствии оболочка волдырей отпадает, а на его месте образуется новый эпителий.
  • III степень. Кожные покровы повреждаются глубоко. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь черный и даже черный цвет. Пострадавшего мучает сильная боль, восстановление тканей протекает медленно. Иногда требуется пересадка кожи.

Что нужно делать

  • Снимите обгоревшую или горячую одежду.
  • Снимите вещи, которые находятся в непосредственной близости от раны.
  • Не снимайте прилипшие к ране вещи. Дайте пострадавшему выпить воду.
  • Обработайте ожог холодной водой (5-10 минут).

Независимо от природы происхождения ожогов необходимо помнить следующее:

  • Нельзя прикладывать к ране лед. В таком случае повреждение тканей может стать сильнее, поскольку к ожогу присоединится обморожение.
  • Не используйте продукты с декспантенолом, растительное масло, мед, муку, продукты животного происхождения.
  • Не прокалывайте волдыри. Если они имеют большие размеры или жидкость в них стала мутной, обратитесь за помощью к врачу.
  • Если волдыри разорвались, используйте стерильную повязку.
  • Не используйте для дезинфекции поврежденных участков препараты, содержащие спирт. В противном случае ожог может усилиться, а из-за пересушивания нарушится регенерация тканей.
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Ожоги I и II степени заживают самостоятельно, ожоги III степени обычно нуждаются в хирургическом лечении.

Источник
Минздрав
Теги
лікування
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