Что делать при ожогах должен знать каждый. Особенно во время войны, ведь пожары являются неизбежным спутником обстрелов наших городов и домов.

Мы собрали главные советы о том, что делать в случае термических ожогов, и какую медицинскую помощь необходимо оказать пострадавшему.

В зависимости от глубины повреждения тканей выделяют следующие степени:

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І степень. Повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается покраснением и припухлостью. Наблюдается локальное повышение температуры тела, умеренная боль, которая может усиливаться при движениях.

II степень. Разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей. Вокруг раны возникает воспаление. Впоследствии оболочка волдырей отпадает, а на его месте образуется новый эпителий.

III степень. Кожные покровы повреждаются глубоко. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь черный и даже черный цвет. Пострадавшего мучает сильная боль, восстановление тканей протекает медленно. Иногда требуется пересадка кожи.

Что нужно делать

Снимите обгоревшую или горячую одежду.

Снимите вещи, которые находятся в непосредственной близости от раны.

Не снимайте прилипшие к ране вещи. Дайте пострадавшему выпить воду.

Обработайте ожог холодной водой (5-10 минут).

Независимо от природы происхождения ожогов необходимо помнить следующее:

Нельзя прикладывать к ране лед. В таком случае повреждение тканей может стать сильнее, поскольку к ожогу присоединится обморожение.

Не используйте продукты с декспантенолом, растительное масло, мед, муку, продукты животного происхождения.

Не прокалывайте волдыри. Если они имеют большие размеры или жидкость в них стала мутной, обратитесь за помощью к врачу.

Если волдыри разорвались, используйте стерильную повязку.

Не используйте для дезинфекции поврежденных участков препараты, содержащие спирт. В противном случае ожог может усилиться, а из-за пересушивания нарушится регенерация тканей.

Ожоги I и II степени заживают самостоятельно, ожоги III степени обычно нуждаются в хирургическом лечении.