Что делать при ожогах должен знать каждый. Особенно во время войны, ведь пожары являются неизбежным спутником обстрелов наших городов и домов.
Мы собрали главные советы о том, что делать в случае термических ожогов, и какую медицинскую помощь необходимо оказать пострадавшему.
В зависимости от глубины повреждения тканей выделяют следующие степени:
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- І степень. Повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается покраснением и припухлостью. Наблюдается локальное повышение температуры тела, умеренная боль, которая может усиливаться при движениях.
- II степень. Разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей. Вокруг раны возникает воспаление. Впоследствии оболочка волдырей отпадает, а на его месте образуется новый эпителий.
- III степень. Кожные покровы повреждаются глубоко. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь черный и даже черный цвет. Пострадавшего мучает сильная боль, восстановление тканей протекает медленно. Иногда требуется пересадка кожи.
Что нужно делать
- Снимите обгоревшую или горячую одежду.
- Снимите вещи, которые находятся в непосредственной близости от раны.
- Не снимайте прилипшие к ране вещи. Дайте пострадавшему выпить воду.
- Обработайте ожог холодной водой (5-10 минут).
Независимо от природы происхождения ожогов необходимо помнить следующее:
- Нельзя прикладывать к ране лед. В таком случае повреждение тканей может стать сильнее, поскольку к ожогу присоединится обморожение.
- Не используйте продукты с декспантенолом, растительное масло, мед, муку, продукты животного происхождения.
- Не прокалывайте волдыри. Если они имеют большие размеры или жидкость в них стала мутной, обратитесь за помощью к врачу.
- Если волдыри разорвались, используйте стерильную повязку.
- Не используйте для дезинфекции поврежденных участков препараты, содержащие спирт. В противном случае ожог может усилиться, а из-за пересушивания нарушится регенерация тканей.
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Ожоги I и II степени заживают самостоятельно, ожоги III степени обычно нуждаются в хирургическом лечении.