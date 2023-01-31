Цифровизация работы военно-врачебных комиссий (ВВК) позволит минимизировать бюрократию в армии, сократить очереди раненых воинов за получением необходимых справок и разрешений.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Сейчас раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в разные учреждения, собирать кучу бумажных документов. И это все для того, чтобы подтвердить ранение, — пишет министр.

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Потом, по его словам, комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы.

Например, продолжает Федоров, военного ранили под Бахмутом, эвакуировали в киевский госпиталь. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть за бумажным направлением на ВВК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВВК, которая вообще может быть в другом городе.

— И такой квест надо проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу, — пишет Федоров.

По его словам, команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики и ОО “Правозащитный для военнослужащих “Принцип” разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

По мнению министра, электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев.

Источник: Михаил Федоров