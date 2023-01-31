Цифровізація роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) дозволить мінімізувати бюрократію в армії, скоротити черги поранених воїнів за отриманням необхідних довідок і дозволів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Зараз поранені бійці змушені проводити час в чергах, ходити в різні установи, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення, – пише міністр.

Зараз дивляться

Потім, за його словами, комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятися зі служби, переводитися на іншу посаду або повертатися в частину для продовження служби.

Наприклад, продовжує Федоров, військового поранили під Бахмутом, евакуювали в київський госпіталь. Після лікування бійцеві потрібно повертатися в свою частину за паперовим направленням на ВВК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВВК, яка взагалі може бути в іншому місті.

– І такий квест треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу, – пише Федоров.

За його словами, команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО “Правозахисний для військовослужбовців “Принцип” розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

На думку міністра, електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів зменшить навантаження на поранених героїв.

Джерело: Михайло Федоров