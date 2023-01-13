Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили, з урахуванням яких критеріїв встановлюються I, ІІ та ІІІ групи інвалідності.
– Групи інвалідності встановлюють з урахуванням того, наскільки порушені функції органів і систем організму людини і обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути викликані захворюваннями, бути наслідком травм або вродженими вадами, – відзначають експерти.
За їхніми словами:
- люди з I групою інвалідності не здатні до самообслуговування або можуть виконувати лише окремі його елементи, потребують постійного стороннього догляду/допомоги;
- особи, яким встановлено ІІ групу інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі;
- люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги та соціального захисту.
Критерії для I групи інвалідності – це нездатність до:
- самообслуговування;
- самостійного пересування;
- орієнтації (дезорієнтація);
- спілкування;
- контролю своєї поведінки;
- навчання.
До критеріїв встановлення II групи інвалідності відносяться значні обмеження:
- самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб);
- самостійного пересування;
- здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;
- здатності частково або повністю контролювати свою поведінку.
До критеріїв встановлення III групи інвалідності відносяться обмеження:
- самообслуговування (необхідність у використанні допоміжних засобів);
- самостійного пересування (пересування з великою втратою часу);
- навчання (за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб);
- роботи (частково втрачають можливість ля повноцінної трудової діяльності);
орієнтації, спілкування;
- контрольованої поведінки (частковий контроль).
Питання встановлення інвалідності регламентується Постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, при яких група інвалідності встановлюється довічно.
Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.
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