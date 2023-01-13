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I, ІІ та ІІІ групи: у МОЗ нагадали про критерії для встановлення інвалідності

13 Січня 2023, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
I, ІІ та ІІІ групи: у МОЗ нагадали про критерії для встановлення інвалідності
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили, з урахуванням яких критеріїв встановлюються I, ІІ та ІІІ групи інвалідності.

– Групи інвалідності встановлюють з урахуванням того, наскільки порушені функції органів і систем організму людини і обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути викликані захворюваннями, бути наслідком травм або вродженими вадами, – відзначають експерти.

За їхніми словами:

  • люди з I групою інвалідності не здатні до самообслуговування або можуть виконувати лише окремі його елементи, потребують постійного стороннього догляду/допомоги;
  • особи, яким встановлено ІІ групу інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі;
  • люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги та соціального захисту.

Критерії для I групи інвалідності – це нездатність до:

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  • самообслуговування;
  • самостійного пересування;
  • орієнтації (дезорієнтація);
  • спілкування;
  • контролю своєї поведінки;
  • навчання.
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До критеріїв встановлення II групи інвалідності відносяться значні обмеження:

  • самообслуговування (людина не може обходитися без допоміжних засобів або допомоги інших осіб);
  • самостійного пересування;
  • здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;
  • здатності частково або повністю контролювати свою поведінку.

До критеріїв встановлення III групи інвалідності відносяться обмеження:

  • самообслуговування (необхідність у використанні допоміжних засобів);
  • самостійного пересування (пересування з великою втратою часу);
  • навчання (за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб);
  • роботи (частково втрачають можливість ля повноцінної трудової діяльності);
    орієнтації, спілкування;
  • контрольованої поведінки (частковий контроль).

Питання встановлення інвалідності регламентується Постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, при яких група інвалідності встановлюється довічно.

Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Ознайомитися з адресою та контактними номерами телефонів всіх МСЕК в Україні, а також з новими адресами комісій в Донецькій і Луганській областях, можна, звернувшись за номером телефону на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.

Джерело
МОЗ
Теги
інвалідність люди з інвалідністю МОЗ України
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