Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, с учетом каких критериев устанавливаются I, ІІ и ІІІ группы инвалидности.

— Группы инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, быть следствием травм или врожденными пороками, — отмечают эксперты.

По их словам:

люди с I группой инвалидности не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем уходе/помощи;

лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами;

люди с III группой инвалидности имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Критерии для I группы инвалидности — это неспособность к:

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самообслуживанию;

самостоятельного передвижения;

ориентации (дезориентация);

общению;

контролированию своего поведения;

обучению.

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К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

самообслуживания (человек не может обходиться без вспомогательных средств или помощи других лиц);

самостоятельно го передвижения;

передвижения; способности к обучению, работе, ориентации или к общению;

способности частично или полностью контролировать свое поведение.

К критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения:

самообслуживания (необходимость в использовании вспомогательных средств);

самостоятельного передвижения (передвижение с большой потерей времени);

обучения (при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);

работы (частично утрачивают возможность ля полноценной трудовой деятельности);

ориентации, общения;

контролированного поведения (частичный контроль).

Вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10 от 21.01.2015 г. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

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