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I, ІІ и ІІІ группы: в Минздраве напомнили о критериях для установления инвалидности

13 января 2023, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
I, ІІ и ІІІ группы: в Минздраве напомнили о критериях для установления инвалидности
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, с учетом каких критериев устанавливаются I, ІІ и ІІІ группы инвалидности.

— Группы инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, быть следствием травм или врожденными пороками, — отмечают эксперты.

По их словам:

  • люди с I группой инвалидности не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем уходе/помощи;
  • лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами;
  • люди с III группой инвалидности имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Критерии для I группы инвалидности — это неспособность к:

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  • самообслуживанию;
  • самостоятельного передвижения;
  • ориентации (дезориентация);
  • общению;
  • контролированию своего поведения;
  • обучению.
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К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:

  • самообслуживания (человек не может обходиться без вспомогательных средств или помощи других лиц);
  • самостоятельного передвижения;
  • способности к обучению, работе, ориентации или к общению;
  • способности частично или полностью контролировать свое поведение.

К критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения:

  • самообслуживания (необходимость в использовании вспомогательных средств);
  • самостоятельного передвижения (передвижение с большой потерей времени);
  • обучения (при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);
  • работы (частично утрачивают возможность ля полноценной трудовой деятельности);
  • ориентации, общения;
  • контролированного поведения (частичный контроль).

Вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10 от 21.01.2015 г. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

Ознакомиться с адресом и контактными номерами телефонов всех МСЭК в Украине, а также с новыми адресами комиссий в Донецкой и Луганской областях, можно, обратившись по номеру телефона на горячую линию Минздрава: 0 800 60 20 19.

Источник
Минздрав
Теги
інвалідність люди з інвалідністю МОЗ Украины
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