Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, с учетом каких критериев устанавливаются I, ІІ и ІІІ группы инвалидности.
— Группы инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, быть следствием травм или врожденными пороками, — отмечают эксперты.
По их словам:
- люди с I группой инвалидности не способны к самообслуживанию или могут выполнять лишь отдельные его элементы, нуждаются в постоянном постороннем уходе/помощи;
- лица, которым установлена II группа инвалидности, обычно имеют значительное ограничение жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя сами;
- люди с III группой инвалидности имеют умеренные функциональные нарушения и ограничения жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.
Критерии для I группы инвалидности — это неспособность к:
- самообслуживанию;
- самостоятельного передвижения;
- ориентации (дезориентация);
- общению;
- контролированию своего поведения;
- обучению.
К критериям установления II группы инвалидности относятся значительные ограничения:
- самообслуживания (человек не может обходиться без вспомогательных средств или помощи других лиц);
- самостоятельного передвижения;
- способности к обучению, работе, ориентации или к общению;
- способности частично или полностью контролировать свое поведение.
К критериям установления III группы инвалидности относятся ограничения:
- самообслуживания (необходимость в использовании вспомогательных средств);
- самостоятельного передвижения (передвижение с большой потерей времени);
- обучения (при условии соблюдения специального режима учебного процесса или при помощи других лиц);
- работы (частично утрачивают возможность ля полноценной трудовой деятельности);
- ориентации, общения;
- контролированного поведения (частичный контроль).
Вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10 от 21.01.2015 г. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.
Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.
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