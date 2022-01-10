Исследование, проведенное американскими учеными, выявило небольшое и временное изменение менструального цикла после вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе научной работы наблюдались почти 4 тыс. американских женщин в течение шести менструальных циклов. Выяснилось, что в среднем следующая менструация после прививки началась примерно на день позже, чем обычно. Но не было никаких изменений в количестве дней менструального кровотечения после Covid-вакцинации.

— Это невероятно обнадеживает, — отметила руководитель исследования Элисон Эдельман из Университета здоровья и науки штата Орегон.

По ее словам, менструальные циклы считаются от первого дня менструации до первого дня следующей. Небольшие колебания от месяца к месяцу являются нормальными. К слову, стресс, диета и даже физические упражнения также могут вызвать временные изменения.

В исследование были включены женщины с нормальной продолжительностью цикла, в среднем от 24 до 38 дней. Ученые наблюдали за вакцинированными женщинами в течение трех циклов до прививки и трех циклов после, и сравнивали их с непривитыми женщинами.

Одна из теорий состоит в том, что, когда иммунная система активизируется в определенные периоды, наши биологические часы или то, что контролирует менструальный цикл, может дать сбой.

Полученные данные представляют собой важные новые доказательства, подчеркивающие, что любое влияние вакцин против коронавирусной инфекции на менструацию является минимальным и временным, утверждают также и ученые Американского колледжа акушеров и гинекологов.