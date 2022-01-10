Зміни є, але незначні: як Covid-вакцинація впливає на менструальний цикл

Дослідження, проведене американськими вченими, виявило невелику і тимчасову зміну менструального циклу після вакцинації від коронавірусної інфекції.

В ході наукової роботи спостерігалися майже 4 тис. американських жінок протягом шести менструальних циклів. З’ясувалося, що в середньому наступна менструація після щеплення почалася приблизно на день пізніше, ніж зазвичай. Але не було ніяких змін у кількості днів менструальної кровотечі після Covid-вакцинації.

– Це неймовірно обнадіює, – зазначила керівник дослідження Елісон Едельман з Університету здоров’я і науки штату Орегон.

За її словами, менструальними циклами вважаються періоди від першого дня менструації до першого дня наступної. Невеликі коливання від місяця до місяця є нормальними. До слова, стрес, дієта і навіть фізичні вправи також можуть викликати тимчасові зміни.

У дослідження були включені жінки з нормальною тривалістю циклу, в середньому від 24 до 38 днів. Вчені спостерігали за вакцинованими жінками протягом трьох циклів до щеплення і трьох циклів після, і порівнювали їх з нещепленими жінками.

Одна з теорій полягає в тому, що, коли імунна система активізується в певні періоди, наші біологічні годинники або те, що контролює менструальний цикл, може дати збій.

Отримані дані є важливими новими доказами, що підкреслюють, що будь-який вплив вакцин проти коронавірусної інфекції на менструацію є мінімальним і тимчасовим, стверджують також і вчені Американського коледжу акушерів і гінекологів.