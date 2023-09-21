Ученые Университета Южной Австралии в ходе эксперимента выяснили, что перекус миндалем во время диеты с ограничением калорий поможет эффективно сбросить лишние килограммы и снизить массу тела почти на 10%.

Используя данные 106 участников, команда обнаружила, что сочетание диеты с калифорнийским миндалем или закусками, богатыми углеводами, в среднем снижает массу тела примерно на семь килограммов.

— Орехи могут способствовать здоровому питанию для контроля веса и кардиометаболического здоровья, — уверен автор исследования Шарай Картер.

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По его словам, орехи, в частности миндаль, богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, но также ненасыщенными, то есть полезными жирами, которые могут улучшить уровень холестерина в крови, облегчить воспаление и способствовать здоровью сердца.

Участники исследования выполнили девятимесячный план питания, который включал трехмесячную диету с ограничением энергии для похудения, а затем шестимесячную диету с контролируемым потреблением энергии для поддержания веса.

На обоих этапах 15% потребляемой участниками энергии составляли несоленый цельный миндаль с кожурой или 15% закусок, богатых углеводами, таких, как рисовые крекеры или запеченные зерновые батончики.

Выяснилось, что диеты с добавлением миндаля продемонстрировали статистически значимые изменения, что, по мнению ученых, может привести к улучшению кардиометаболического здоровья в долгосрочной перспективе.

Кроме того, орехи обладают дополнительным преимуществом: они позволяют нам дольше чувствовать себя сытыми, что всегда является плюсом, когда мы пытаемся контролировать свой вес, утверждают исследователи.

Источник: Express