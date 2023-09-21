Вчені Університету Південної Австралії під час експерименту з’ясували, що перекус мигдалем під час дієти з обмеженням калорій допоможе ефективно скинути зайві кілограми та знизити масу тіла майже на 10%.

Використовуючи дані 106 учасників, команда виявила, що поєднання дієти з каліфорнійським мигдалем або закусками, багатими на вуглеводи, в середньому знижує масу тіла приблизно на сім кілограмів.

– Горіхи можуть сприяти здоровому харчуванню для контролю ваги та кардіометаболічного здоров’я, – упевнений автор дослідження Шарай Картер.

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За його словами, горіхи, зокрема мигдаль, багаті на білок, клітковину, вітаміни та мінерали, а водночас – на ненасичені, тобто корисні жири, що можуть поліпшити рівень холестерину в крові, полегшити запалення і сприяти здоров’ю серця.

Учасники дослідження виконали дев’ятимісячний план харчування, який передбачав тримісячну дієту з обмеженням енергії для схуднення, а потім шестимісячну дієту з контрольованим споживанням енергії для підтримки ваги.

На обох етапах 15% споживаної учасниками енергії становив несолоний цільний мигдаль зі шкіркою або 15% закусок, багатих на вуглеводи, таких, як рисові крекери або запечені зернові батончики.

З’ясувалося, що дієти з додаванням мигдалю продемонстрували статистично значущі зміни, що, на думку вчених, може призвести до поліпшення кардіометаболічного здоров’я в довгостроковій перспективі.

Крім того, горіхи мають додаткову перевагу: вони дають нам змогу довше почуватися ситими, що завжди є плюсом, коли ми намагаємося контролювати свою вагу, стверджують дослідники.

Джерело: Express