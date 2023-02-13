У ХХІ столітті ми постійно маємо справу з ком’ютерними технологіями, намагаємось запам’ятати десятки паролей та все частіше взаємодіємо із штучним інтелектом. Отже когнітивні функції мозку задіяні повсякчас.

Наш мозок також є відповідальним за безперебійне серцебиття та дихання, дозволяє рухатися, відчувати та думати. Отже ми маємо підтримувати його найкращому робочому стані.

Поговоримо про їжу, яка є корисною для нашої розумової працездатності.

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Жирна риба

Близько 60% мозку складається з жиру, і половина цього жиру є похідним з Омега-3 жирних кислот, джерелом яких є оселедець, лосось, форель, білий тунець і сардини.

Омега-3 може уповільнити і вікове погіршення розумових здібностей та допомогти запобігти хворобі Альцгеймера.

Кава

Два основних компоненти кави — кофеїн і антиоксиданти — можуть допомогти підтримати здоров’я мозку. Кофеїн також підвищує увагу та підтримує бадьорість мозку, блокуючи аденозин, який змушує відчувати сонливість.

А ще він поліпшує настрій і покращує концентрацію.

Найбільше зниження ризику хвороб Паркінсона та Альцгеймера спостерігалося у дорослих, які споживали три-чотири чашки кави на день.

Чорниця

Як й інші ягоди насиченого кольору містить антоціани, групу рослинних сполук, що мають протизапальну та антиоксидантну дію, сповільнюючи старіння мозку.

Куркума

Куркумін – потужна антиоксидантна та протизапальна сполука, яка може:

Покращити пам’ять у людей з хворобою Альцгеймера. Зокрема, очистити амілоїдні бляшки, які є ознакою цього захворювання.

Полегшити симптоми депресії.

Сприяти росту нових клітин мозку.

Броколі

Багате джерело вітаміну К, який необхідний для утворення сфінголіпідів, типу жиру, який щільно упакований у клітинах мозку.

Гарбузове насіння

Містить потужні антиоксиданти. Є джерелом магнію, заліза, цинку та міді. Кожен з цих мікронутрієнтів важливий для здоров’я мозку.

Чорний шоколад

Шоколад із вмістом 70% або більше какао, а також і какао-порошок насичені речовинами, що стимулюють роботу мозку, включаючи флавоноїди, кофеїн і антиоксиданти.

Шоколад підвищує настрій. У дослідженні учасники, які їли шоколад, відчували більше позитивних емоцій порівняно з тими, хто їв крекери. Однак досі не зрозуміло, чи це пов’язано зі вмістом певних сполук, або зі смаком.

Горіхи

Вживання горіхів може покращити показники біомаркерів, асоційованих із кращим здоров’ям серця. Здорове серце, у свою чергу, пов’язане зі здоровим мозком.

Регулярне вживання горіхів зменшує ризик зниження когнітивних функцій у людей похилого віку.

Апельсин

Один середній апельсин забезпечує необхідну добову кількість вітаміну С. Це важливо для здоров’я мозку, оскільки вітамін С є ключовим фактором у запобіганні погіршення розумового розвитку. Згідно з дослідженням, вищий рівень вітаміну С у крові пов’язаний із покращенням концентрації, пам’яті, уваги та швидкістю прийняття рішень.

Яйця

Хороше джерело кількох поживних речовин, пов’язаних зі здоров’ям мозку, як вітаміни B6 і B12, фолієва кислота та холін.

Холін є важливим мікроелементом, який організм використовує для створення ацетилхоліну, нейромедіатора, який допомагає регулювати настрій і пам’ять. Високе споживання холіну пов’язане з кращою пам’яттю та розумовими функціями. Однак багато людей не отримують його достатньо у своєму раціоні.

Зелений чай

Кофеїн у зеленому чаї покращує пильність, продуктивність, пам’ять і концентрацію уваги.

Зелений чай також містить інші компоненти, які роблять його корисним для мозку напоєм. Одним із них є L-теанін, амінокислота, яка може долати гематоенцефалічний бар’єр і підвищувати активність нейромедіатора ГАМК, що допомагає зменшити тривожність.

Джерело: Олег Швець