Сечова кислота – кінцевий продукт метаболізму білків. За нормального функціонування організму ця кислота виводиться через сечу. Однак іноді трапляються збої, й сечова кислота починає накопичуватися.

Це може спровокувати виникнення таких захворювань, як подагра та сечокам’яна хвороба. Факти ICTV запитали у лікаря, як вивести сечову кислоту з організму та що знадобиться для цього.

Що таке сечова кислота

Ця кислота виробляється в людському організмі за рахунок продуктів білкового обміну. Її концентрація в крові безпосередньо залежить від того, скільки білка вживає людина.

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– Сечова кислота – це кінцевий продукт обміну пуринових кислот. Природні процеси старіння та загибель клітин супроводжуються розпадом пуринів і вивільняють у кров сечову кислоту, – каже лікарка внутрішніх захворювань Галина Перелигіна.

Надлишок протеїнової їжі може спровокувати підвищення кількості сечової кислоти. Саме тому лікарі радять харчуватися збалансовано та не зловживати білковими продуктами.

Також рівень цієї речовини може залежати від генетичних та індивідуальних особливостей організму. Людське тіло запрограмовано виводити надлишки сечової кислоти.

Проте за її надлишку можуть утворюватися кристали солей, які відкладаються в підшкірній клітковині, суглобах чи нирках. Крім того, підвищений рівень сечової кислоти може погіршити жировий обмін, перебіг цукрового діабету та підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Як зазначає лікарка внутрішніх хвороб Галина Перелигіна, підвищений рівень кислоти притаманний для подагри, ниркової недостатності, синдрому Дауна, токсикозу у вагітних, лейкемії, тривалого голодування, ураження серцевого м’яза.

– Знижений рівень сечової кислоти може вказувати на ураження печінки, хворобу Вільсона-Коновалова, деякі злоякісні новоутворення, – каже лікарка.

Які продукти впливають на рівень сечової кислоти

– Підвищена концентрація пуринів та повʼязаних з ними біохімічних процесів може спостерігатися під час вживання певних харчових продуктів, – каже лікарка.

За словами Перелигіної, до продуктів, які підвищують рівень сечової кислоти, належать:

печінка;

жирні сорти мʼяса, особливо червоне мʼясо;

копчені продукти;

жирні сорти риби (сардини, скумбрія, креветки тощо);

сушені бобові та гриби.

– Якщо вживати бобові та гриби у сирому чи вареному вигляді, то вміст пуринів в них не такий високий та не призводить до збільшення кількості сечової кислоти в організмі, – каже Перелигіна.

Лікарка додає, що на рівень сечової кислоти також впливають солодкі напої, особливо з високим вмістом фруктози.

– Глюкоза не так впливає, тут йдеться саме про фруктозу, – додає лікарка.

Також на сечову кислоту впливають алкогольні напої.

– На першому місці пиво. Далі йдуть міцні вина, лікери тощо, – каже Перелигіна.

Лікарка додає, якщо в організмі накопичується велика кількість сечової кислоти, то вона має виводитися нирками (це за умови, що людина здорова).

– Через велику кількість сечової кислоти, захворювання нирок або серцево-судинної системи кількість кислоти накопичується, що призводить до стану гіперурикемії, – каже лікарка.

Як вивести сечову кислоту з організму

Перелигіна надає кілька рекомендацій, яких потрібно дотримуватися у повсякденному житті, аби рівень сечової кислоти не підвищувався.

Також ці поради допоможуть вивести з організму зайву сечову кислоту.

Продукти, які не провокують збільшення сечової кислоти та сприяють її виведенню:

нежирні сорти мʼяса (філейна частина);

несолодкі фрукти;

вишні;

кава;

зелений чай;

молочні продукти;

злакові (цільнозернові сорти пшениці, жито, коричневий рис, гречка, ячмінь);

нежирна риба (тунець, карась, щука, судак, окунь, короп тощо).

– Такої риби рекомендовано вживати 160-170 г від одного до трьох разів на тиждень, – радить Перелигіна.

Лікарка додає, що є дуже цікавий факт про вишні.

– Вишні та вишневий сік сприяють виведенню сечової кислоти. Крім того, це не залежить від способу їх зберігання. Тобто навіть заморожені чи сушені вишні допоможуть вивести зайву сечову кислоту.

Що стосується кави, то за словами Перелигіної, цей напій може навіть знизити рівень сечової кислоти в організмі та посилити екскрецію, тобто виведення.

– До речі, не лише кава, а й зелений час має такі властивості, – додає лікарка.

Якщо говорити про молочні продукти, то Перелигіна зазначає, що чим нижчий рівень жирності в них, тим вище уратознижувальний ефект.

– До таких продуктів належать: молоко, сир, йогурт. Усе з низькою жирністю, – каже Перелигіна.

Для виведення сечової кислоти лікарка також рекомендує вживати достатню кількість рідини, особливо лужні мінеральні води.

– Це може бути Лужанська, Поляна квасова, Єсентуки № 17, Borjomi, – радить лікарка.

Перелигіна додає, що для виведення сечової кислоти з організму необхідно дотримуватися певних правил: