Мочевая кислота — конечный продукт метаболизма белков. При нормальном функционировании организма эта кислота выводится через мочу. Однако иногда случаются сбои, и мочевая кислота начинает скапливаться.

Это может спровоцировать возникновение таких заболеваний, как подагра и мочекаменная болезнь. Факты ICTV спросили у врача, как вывести мочевую кислоту из организма и что пригодится для этого.

Что такое мочевая кислота

Эта кислота производится в организме человека за счет продуктов белкового обмена. Ее концентрация в крови напрямую зависит от того, сколько белка употребляет человек.

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— Мочевая кислота – это конечный продукт обмена пуриновых кислот. Природные процессы старения и гибель клеток сопровождаются распадом пуринов и высвобождают в кровь мочевую кислоту, — говорит врач внутренних заболеваний Галина Перелыгина.

Избыток протеиновой пищи может спровоцировать повышение мочевой кислоты. Именно поэтому врачи советуют питаться сбалансированно и не делать упор на белковые продукты.

Также уровень этого вещества может зависеть от генетических и индивидуальных особенностей организма. Человеческое тело запрограммировано выводить излишки мочевой кислоты.

Однако при ее избытке могут образовываться кристаллы солей, которые откладываются в подкожной клетчатке, суставах или почках. Кроме того, повышенный уровень мочевой кислоты может ухудшить жировой обмен, течение сахарного диабета и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечает врач внутренних заболеваний Галина Перелыгина, повышенный уровень кислоты возникает при подагре, почечной недостаточности, синдроме Дауна, токсикозе у беременных, лейкемии, длительном голодании, поражении сердечной мышцы.

– Сниженный уровень мочевой кислоты может указывать на поражение печени, болезнь Вильсона-Коновалова, некоторые злокачественные новообразования, – говорит врач.

Какие продукты влияют на уровень мочевой кислоты

– Повышенная концентрация пуринов и связанных с ними биохимических процессов может наблюдаться при употреблении определенных пищевых продуктов, – говорит врач.

По словам Перелыгиной, к продуктам, повышающим уровень мочевой кислоты, относятся:

печень;

жирные сорта мяса, особенно красное мясо;

копченые продукты;

жирные сорта рыбы (сардины, скумбрия, креветки и т. п.);

сушеные бобовые и грибы.

— Если употреблять бобовые и грибы в сыром или вареном виде, то содержание пуринов в них не так высоко и не приводит к увеличению количества мочевой кислоты в организме, — говорит Перелыгина.

Врач добавляет, что на уровень мочевой кислоты также влияют сладкие напитки, особенно с высоким содержанием фруктозы.

– Глюкоза не так влияет, здесь речь именно о фруктозе, – добавляет врач.

Также на мочевую кислоту оказывают влияние алкогольные напитки.

– На первом месте пиво. Далее идут крепкие вина, ликеры и тому подобное, — говорит Перелыгина.

Врач добавляет, если в организме накапливается большое количество мочевой кислоты, то оно должно выводиться почками (это при условии, что человек здоров).

– При большом количестве мочевой кислоты, из-за заболевания почек либо сердечно-сосудистой системы количество кислоты накапливается, что приводит к состоянию гиперурикемии, – говорит врач.

Как вывести мочевую кислоту из организма

Перелыгина дает несколько рекомендаций, которые нужно соблюдать в повседневной жизни, чтобы уровень мочевой кислоты не повышался.

Также эти советы помогут вывести из организма избыточное количество мочевой кислоты.

Продукты, не провоцирующие увеличение мочевой кислоты и способствующие ее выведению:

нежирные сорта мяса (филейная часть);

несладкие фрукты;

вишни;

кофе;

зеленый чай;

молочные продукты;

злаковые (цельнозерновые сорта пшеницы, рожь, коричневый рис, гречка, ячмень);

нежирная рыба (тунец, карась, щука, судак, окунь, карп и т. п.).

– Такой рыбы рекомендуют употреблять 160-170 гр от одного до трех раз в неделю, – советует Перелыгина.

Врач добавляет, что есть очень интересный факт о вишне.

— Вишня и вишневый сок способствуют выведению мочевой кислоты. Кроме того, это не зависит от способа хранения. То есть даже замороженные или сушеные вишни помогут вывести лишнюю мочевую кислоту.

Что касается кофе, то, по словам Перелыгиной, этот напиток может даже снизить уровень мочевой кислоты в организме и усилить экскрецию, то есть выведение.

– Кстати, не только кофе, но и зеленый чай обладает такими свойствами, – добавляет врач.

Если говорить о молочных продуктах, то Перелыгина отмечает, что чем ниже уровень жирности в этих продуктах, тем выше уретопонижающий эффект.

— К таким продуктам относится: молоко, творог, йогурт. Все с низкой жирностью, – говорит Перелыгина.

Для выведения мочевой кислоты врач также рекомендует употреблять достаточное количество жидкости, особенно щелочные минеральные воды.

– Это может быть Лужанская, Поляна квасовая, Ессентуки №17, Borjomi, – советует врач.

Перелигина добавляет, что для выведения мочевой кислоты из организма необходимо соблюдать определенные правила: