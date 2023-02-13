В ХХ веке мы постоянно имеем дело с компьютерными технологиями, стараемся запомнить десятки паролей и все чаще взаимодействуем с искусственным интеллектом. Следовательно, когнитивные функции мозга задействованы постоянно.

Наш мозг также ответственен за бесперебойное сердцебиение и дыхание, позволяет двигаться, чувствовать и думать. Следовательно, мы должны поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии.

Поговорим о еде, которая полезна для нашей умственной деятельности.

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Жирная рыба

Около 60% мозга состоит из жира, и половина этого жира является производным от Омега-3 жирных кислот, источником которых является сельдь, лосось, форель, белый тунец и сардины.

Омега-3 может замедлить и возрастное ухудшение умственных способностей и помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.

Кофе

Два основных компонента кофе – кофеин и антиоксиданты – могут помочь поддержать здоровье мозга. Кофеин также повышает внимание и поддерживает бодрость мозга, блокируя аденозин, заставляющий чувствовать сонливость.

А еще он улучшает настроение и улучшает концентрацию.

Наибольшее снижение риска болезней Паркинсона и Альцгеймера наблюдалось у взрослых, потреблявших три-четыре чашечки кофе в день.

Черника

Как и другие ягоды насыщенного цвета содержит антоцианы, группу растительных соединений, оказывающих противовоспалительное и антиоксидантное действие, замедляя старение мозга.

Куркума

Куркумин — мощное антиоксидантное и противовоспалительное соединение, которое может:

Улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. В частности, очистить амилоидные бляшки, являющиеся признаком этого заболевания.

Облегчить симптомы депрессии.

Содействовать росту новых клеток мозга.

Брокколи

Богатый источник витамина К, который необходим для образования сфинголипидов, типа жира, плотно упакованного в клетках мозга.

Тыквенные семена

Содержит мощные антиоксиданты. Является источником магния, железа, цинка и меди. Каждый из этих микронутриентов важен для здоровья мозга.

Черный шоколад

Шоколад с содержанием 70% или более какао, а также какао-порошок, насыщены веществами, стимулирующими работу мозга, включая флавоноиды, кофеин и антиоксиданты.

Шоколад улучшает настроение.

Орехи

Употребление орехов может улучшить показатели биомаркеров, ассоциированных с лучшим здоровьем сердца. Здоровое сердце, в свою очередь, связано со здоровым мозгом.

Регулярное употребление орехов уменьшает риск снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Апельсин

Один средний апельсин обеспечивает необходимое суточное количество витамина С. Это важно для здоровья мозга, поскольку витамин С является ключевым фактором в предотвращении ухудшения умственного развития. Согласно исследованию, более высокий уровень витамина С в крови связан с улучшением концентрации, памяти, внимания и быстротой принятия решений.

Яйца

Хороший источник нескольких питательных веществ, связанных со здоровьем мозга, как витамины B6 и B12, фолиевая кислота и холин.

Холин является важным микроэлементом, который организм использует для создания ацетилхолина, нейромедиатора, помогающего регулировать настроение и память. Высокое потребление холина связано с лучшей памятью и умственными функциями. Однако многие не получают его достаточно в своем рационе.

Зеленый чай

Кофеин в зеленом чае улучшает продуктивность, память и концентрацию внимания.

Зеленый чай содержит также другие компоненты, которые делают его полезным для мозга напитком. Одним из них является L-теанин, аминокислота, которая может преодолевать гематоэнцефалический барьер и повышать активность нейромедиатора ГАМК, что помогает снизить тревожность.

Источник: Олег Швец