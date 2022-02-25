Как действовать, если возникла необходимость оказать помощь человеку с признаками кровотечения. Чтобы не растеряться в такой ситуации, предлагаем ознакомиться с алгоритмом оказания первой помощи, который составил Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.
Прежде всего нужно взять чистую ткань, которая плохо пропускает жидкость.
Алгоритм оказания помощи при наружном кровотечении
при слабом кровотечении прижать рану и в случае необходимости закрыть ее тканью или бинтом
при сильном кровотечении, положить сложенный из ткани валик или неразмотанный бинт для усиления давления на рану, зафиксировать, затянуть максимально сильно с помощью другой ткани или другого бинта (тугая повязка).
- оставить пальцы открытыми для контроля за кровообращением в конечности;
- ослабить тугую повязку, если кожа пальцев меняет цвет, становится холодной или немеет.
Алгоритм оказания помощи при внутреннем кровотечении
Причины внутреннего кровотечения: ушибы, травмы, заболевания.
Признаки:
- боль в зоне повреждения;
- слабость, сонливость;
- изменение цвета кожи;
- тошнота / рвота;
- напряжение мышц живота (“доскообразный живот”);
- жажда;
- обморок.
Первая помощь:
- вызвать медиков (скорую помощь);
- помочь пострадавшему занять удобное положение;
- по возможности приложить холод к месту вероятного внутреннего кровотечения;
- в случае вероятных кровотечений в брюшной полости нельзя употреблять пищу и стоит ограничить питье.
Важно. Холод накладывается на вероятное место кровотечения (травмы) на 10-15 минут. Холодный предмет предварительно надо окутать тканью. Если доступ медиков затруднен длительное время, холод можно вернуть на место травмы за час.
Шоковое состояние в случае кровопотери
Все пострадавшие в случае кровотечения могут испытать шок, поэтому следует принять срочные меры, предотвращающие развитие шокового состояния.
Признаки и симптомы:
- бледная, холодная и влажная кожа;
- слабость;
- беспокойство;
- сухость во рту, жажда;
- слабый частый пульс;
- частое дыхание;
- помрачение сознания;
- обморок.
Первая помощь:
- согреть пострадавшего: укрыть его любым теплым (одеяло, пальто);
- положить его на спину, поднять ноги на 30-40 см выше уровня тела (ноги поднимать не стоит, если есть подозрение на травму позвоночника, бедра, голени, шеи);
- если пострадавший может самостоятельно пить, дать ему воду мелкими глотками;
Успокойте пострадавшего, окажите помощь при наличии других травм или заболеваний, которые могут вызвать развитие шока.
Источник: Справочник Красного Креста