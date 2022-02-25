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Советы

Наружное или внутреннее: как грамотно оказать первую помощь при кровотечении

25 февраля 2022, 09:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Pexels

Как действовать, если возникла необходимость оказать помощь человеку с признаками кровотечения. Чтобы не растеряться в такой ситуации, предлагаем ознакомиться с алгоритмом оказания первой помощи, который составил Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

Прежде всего нужно взять чистую ткань, которая плохо пропускает жидкость.

Алгоритм оказания помощи при наружном кровотечении

при слабом кровотечении прижать рану и в случае необходимости закрыть ее тканью или бинтом

при сильном кровотечении, положить сложенный из ткани валик или неразмотанный бинт для усиления давления на рану, зафиксировать, затянуть максимально сильно с помощью другой ткани или другого бинта (тугая повязка).

  • оставить пальцы открытыми для контроля за кровообращением в конечности;
  • ослабить тугую повязку, если кожа пальцев меняет цвет, становится холодной или немеет.

Алгоритм оказания помощи при внутреннем кровотечении

Причины внутреннего кровотечения: ушибы, травмы, заболевания.

Признаки:

  • боль в зоне повреждения;
  • слабость, сонливость;
  • изменение цвета кожи;
  • тошнота / рвота;
  • напряжение мышц живота (“доскообразный живот”);
  • жажда;
  •  обморок.

Первая помощь:

  • вызвать медиков (скорую помощь);
  • помочь пострадавшему занять удобное положение;
  • по возможности приложить холод к месту вероятного внутреннего кровотечения;
  • в случае вероятных кровотечений в брюшной полости нельзя употреблять пищу и стоит ограничить питье.

Важно. Холод накладывается на вероятное место кровотечения (травмы) на 10-15 минут. Холодный предмет предварительно надо окутать тканью. Если доступ медиков затруднен длительное время, холод можно вернуть на место травмы за час.

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Шоковое состояние в случае кровопотери

Все пострадавшие в случае кровотечения могут испытать шок, поэтому следует принять срочные меры, предотвращающие развитие шокового состояния.

Признаки и симптомы:

  • бледная, холодная и влажная кожа;
  • слабость;
  • беспокойство;
  • сухость во рту, жажда;
  • слабый частый пульс;
  • частое дыхание;
  • помрачение сознания;
  • обморок.

Первая помощь:

  • согреть пострадавшего: укрыть его любым теплым (одеяло, пальто);
  • положить его на спину, поднять ноги на 30-40 см выше уровня тела (ноги поднимать не стоит, если есть подозрение на травму позвоночника, бедра, голени, шеи);
  • если пострадавший может самостоятельно пить, дать ему воду мелкими глотками;

Успокойте пострадавшего, окажите помощь при наличии других травм или заболеваний, которые могут вызвать развитие шока.

Источник: Справочник Красного Креста

Теги
медична допомога , Советы , Червоний Хрест , швидка допомога
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