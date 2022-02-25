Как действовать, если возникла необходимость оказать помощь человеку с признаками кровотечения. Чтобы не растеряться в такой ситуации, предлагаем ознакомиться с алгоритмом оказания первой помощи, который составил Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца.

Прежде всего нужно взять чистую ткань, которая плохо пропускает жидкость.

Алгоритм оказания помощи при наружном кровотечении

при слабом кровотечении прижать рану и в случае необходимости закрыть ее тканью или бинтом

при сильном кровотечении, положить сложенный из ткани валик или неразмотанный бинт для усиления давления на рану, зафиксировать, затянуть максимально сильно с помощью другой ткани или другого бинта (тугая повязка).

оставить пальцы открытыми для контроля за кровообращением в конечности;

ослабить тугую повязку, если кожа пальцев меняет цвет, становится холодной или немеет.

Алгоритм оказания помощи при внутреннем кровотечении

Причины внутреннего кровотечения: ушибы, травмы, заболевания.

Признаки:

боль в зоне повреждения;

слабость, сонливость;

изменение цвета кожи;

тошнота / рвота;

напряжение мышц живота (“доскообразный живот”);

жажда;

обморок.

Первая помощь:

вызвать медиков (скорую помощь);

помочь пострадавшему занять удобное положение;

по возможности приложить холод к месту вероятного внутреннего кровотечения;

в случае вероятных кровотечений в брюшной полости нельзя употреблять пищу и стоит ограничить питье.

Важно. Холод накладывается на вероятное место кровотечения (травмы) на 10-15 минут. Холодный предмет предварительно надо окутать тканью. Если доступ медиков затруднен длительное время, холод можно вернуть на место травмы за час.

Шоковое состояние в случае кровопотери

Все пострадавшие в случае кровотечения могут испытать шок, поэтому следует принять срочные меры, предотвращающие развитие шокового состояния.

Признаки и симптомы:

бледная, холодная и влажная кожа;

слабость;

беспокойство;

сухость во рту, жажда;

слабый частый пульс;

частое дыхание;

помрачение сознания;

обморок.

Первая помощь:

согреть пострадавшего: укрыть его любым теплым (одеяло, пальто);

положить его на спину, поднять ноги на 30-40 см выше уровня тела (ноги поднимать не стоит, если есть подозрение на травму позвоночника, бедра, голени, шеи);

если пострадавший может самостоятельно пить, дать ему воду мелкими глотками;

Успокойте пострадавшего, окажите помощь при наличии других травм или заболеваний, которые могут вызвать развитие шока.

Источник: Справочник Красного Креста