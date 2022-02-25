Як діяти, якщо виникла необхідність надати допомогу людині з ознаками кровотечі. Щоб не розгубитися в такій ситуації, пропонуємо ознайомитися з алгоритмом надання першої допомоги, який склав Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Перш за все потрібно взяти чисту тканину, яка погано пропускає рідину.

Алгоритм надання допомоги при зовнішній кровотечі

при слабкій кровотечі притиснути рану і в разі необхідності закрити її тканиною або бинтом;

при сильній кровотечі, покласти складений з тканини валик або нерозмотаний бинт для посилення тиску на рану, зафіксувати, затягнути максимально сильно за допомогою іншої тканини або іншого бинта (туга пов’язка);

залишити пальці відкритими для контролю за кровообігом в кінцівки;

послабити тугу пов’язку, якщо шкіра пальців змінює колір, стає холодною або німіє.

Алгоритм надання допомоги при внутрішній кровотечі

Причини внутрішньої кровотечі: удари, травми, захворювання.

Ознаки:

біль в зоні пошкодження;

слабкість, сонливість;

зміна кольору шкіри;

нудота/блювання;

напруга м’язів живота (“дошкоподібний живіт”);

спрага;

непритомність.

Перша допомога:

викликати медиків (швидку допомогу);

допомогти потерпілому зайняти зручне положення;

по можливості прикласти холод до місця ймовірного внутрішньої кровотечі;

у разі ймовірних кровотеч в черевній порожнині не можна вживати їжу і варто обмежити питво.

Важливо. Холод накладається на ймовірне місце кровотечі (травми) на 10-15 хвилин. Холодний предмет попередньо треба огорнути тканиною. Якщо доступ медиків утруднений тривалий час, холод можна повернути на місце травми за годину.

Шоковий стан в разі крововтрати

Всі постраждалі в разі кровотечі можуть мати шок, тому слід вжити термінових заходів, що запобігають розвитку шокового стану.

Ознаки та симптоми:

бліда, холодна і волога шкіра;

слабкість;

занепокоєння;

сухість у роті, спрага;

слабкий частий пульс;

часте дихання;

затьмарення свідомості;

непритомність.

Перша допомога:

зігріти потерпілого: укрити його чимось теплим (ковдру, пальто);

покласти його на спину, підняти ноги на 30-40 см вище рівня тіла (ноги піднімати не варто, якщо є підозра на травму хребта, стегна, гомілки, шиї);

якщо потерпілий може самостійно пити, дати йому воду дрібними ковтками.

Заспокойте потерпілого, надайте допомогу при наявності інших травм або захворювань, які можуть викликати розвиток шоку.

Джерело: Довідник Червоного Хреста