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Поради

Зовнішнє або внутрішнє: як грамотно надати першу допомогу при кровотечі

25 Лютого 2022, 09:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Pexels

Як діяти, якщо виникла необхідність надати допомогу людині з ознаками кровотечі. Щоб не розгубитися в такій ситуації, пропонуємо ознайомитися з алгоритмом надання першої допомоги, який склав Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Перш за все потрібно взяти чисту тканину, яка погано пропускає рідину.

Алгоритм надання допомоги при зовнішній кровотечі

  • при слабкій кровотечі притиснути рану і в разі необхідності закрити її тканиною або бинтом;
  • при сильній кровотечі, покласти складений з тканини валик або нерозмотаний бинт для посилення тиску на рану, зафіксувати, затягнути максимально сильно за допомогою іншої тканини або іншого бинта (туга пов’язка);
  • залишити пальці відкритими для контролю за кровообігом в кінцівки;
  • послабити тугу пов’язку, якщо шкіра пальців змінює колір, стає холодною або німіє.

Алгоритм надання допомоги при внутрішній кровотечі

Причини внутрішньої кровотечі: удари, травми, захворювання.

Ознаки:

  • біль в зоні пошкодження;
  • слабкість, сонливість;
  • зміна кольору шкіри;
  • нудота/блювання;
  • напруга м’язів живота (“дошкоподібний живіт”);
  • спрага;
  • непритомність.

Перша допомога:

  • викликати медиків (швидку допомогу);
  • допомогти потерпілому зайняти зручне положення;
  • по можливості прикласти холод до місця ймовірного внутрішньої кровотечі;
  • у разі ймовірних кровотеч в черевній порожнині не можна вживати їжу і варто обмежити питво.

Важливо. Холод накладається на ймовірне місце кровотечі (травми) на 10-15 хвилин. Холодний предмет попередньо треба огорнути тканиною. Якщо доступ медиків утруднений тривалий час, холод можна повернути на місце травми за годину.

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Шоковий стан в разі крововтрати

Всі постраждалі в разі кровотечі можуть мати шок, тому слід вжити термінових заходів, що запобігають розвитку шокового стану.

Ознаки та симптоми:

  • бліда, холодна і волога шкіра;
  • слабкість;
  • занепокоєння;
  • сухість у роті, спрага;
  • слабкий частий пульс;
  • часте дихання;
  • затьмарення свідомості;
  • непритомність.

Перша допомога:

  • зігріти потерпілого: укрити його чимось теплим (ковдру, пальто);
  • покласти його на спину, підняти ноги на 30-40 см вище рівня тіла (ноги піднімати не варто, якщо є підозра на травму хребта, стегна, гомілки, шиї);
  • якщо потерпілий може самостійно пити, дати йому воду дрібними ковтками.

Заспокойте потерпілого, надайте допомогу при наявності інших травм або захворювань, які можуть викликати розвиток шоку.

Джерело: Довідник Червоного Хреста

Теги
медична допомога , Поради , Червоний Хрест , швидка допомога
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