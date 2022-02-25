Як діяти, якщо виникла необхідність надати допомогу людині з ознаками кровотечі. Щоб не розгубитися в такій ситуації, пропонуємо ознайомитися з алгоритмом надання першої допомоги, який склав Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Перш за все потрібно взяти чисту тканину, яка погано пропускає рідину.
Алгоритм надання допомоги при зовнішній кровотечі
- при слабкій кровотечі притиснути рану і в разі необхідності закрити її тканиною або бинтом;
- при сильній кровотечі, покласти складений з тканини валик або нерозмотаний бинт для посилення тиску на рану, зафіксувати, затягнути максимально сильно за допомогою іншої тканини або іншого бинта (туга пов’язка);
- залишити пальці відкритими для контролю за кровообігом в кінцівки;
- послабити тугу пов’язку, якщо шкіра пальців змінює колір, стає холодною або німіє.
Алгоритм надання допомоги при внутрішній кровотечі
Причини внутрішньої кровотечі: удари, травми, захворювання.
Ознаки:
- біль в зоні пошкодження;
- слабкість, сонливість;
- зміна кольору шкіри;
- нудота/блювання;
- напруга м’язів живота (“дошкоподібний живіт”);
- спрага;
- непритомність.
Перша допомога:
- викликати медиків (швидку допомогу);
- допомогти потерпілому зайняти зручне положення;
- по можливості прикласти холод до місця ймовірного внутрішньої кровотечі;
- у разі ймовірних кровотеч в черевній порожнині не можна вживати їжу і варто обмежити питво.
Важливо. Холод накладається на ймовірне місце кровотечі (травми) на 10-15 хвилин. Холодний предмет попередньо треба огорнути тканиною. Якщо доступ медиків утруднений тривалий час, холод можна повернути на місце травми за годину.
Шоковий стан в разі крововтрати
Всі постраждалі в разі кровотечі можуть мати шок, тому слід вжити термінових заходів, що запобігають розвитку шокового стану.
Ознаки та симптоми:
- бліда, холодна і волога шкіра;
- слабкість;
- занепокоєння;
- сухість у роті, спрага;
- слабкий частий пульс;
- часте дихання;
- затьмарення свідомості;
- непритомність.
Перша допомога:
- зігріти потерпілого: укрити його чимось теплим (ковдру, пальто);
- покласти його на спину, підняти ноги на 30-40 см вище рівня тіла (ноги піднімати не варто, якщо є підозра на травму хребта, стегна, гомілки, шиї);
- якщо потерпілий може самостійно пити, дати йому воду дрібними ковтками.
Заспокойте потерпілого, надайте допомогу при наявності інших травм або захворювань, які можуть викликати розвиток шоку.
Джерело: Довідник Червоного Хреста