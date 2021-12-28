Почему зубы мудрости растут позже других зубов? Нужны ли они человеку? Что с ними делать? На эти вопросы Фактов ICTV Здоровье отвечает врач-стоматолог, д.м.н., профессор Ярослав Заблоцкий.

— Когда вырастают так называемые зубы мудрости?

— Зубы мудрости, их еще называют восьмыми, у человека начинают расти в 19-20 лет. В среднем они полностью растут до 25.

— Нужны ли они?

— Когда-то человек ел много растительной пищи, потом жевал жесткое мясо, ему нужны были широкие и сильные челюсти. Восьмой зуб (зуб мудрости) при этом был задействован в процессе жевания.

Затем в рационе появились термически обработанные продукты. Чтобы их есть, не нужны усилия, и челюсть стала меньше. А зубы остались такими же, какими были. И количество их не изменилось: 28 активно жующих зубов, плюс четыре зуба мудрости, которые с эволюцией стали лишними.

— Почему при прорезывании зубов мудрости возникают проблемы?

— Зачатки зубов мудрости, не имеющие корней, сидят в десне, пока растут все остальные зубы, а когда они сами начинают прорезываться, то места для них в челюсти уже нет. Поэтому эти зубы начинают толкать соседние. Возникает дискомфорт, зубы отклоняются под давлением, зубной ряд становится неровным. Если зуб мудрости вылез наполовину, то на оставшейся под деснами поверхности под воздействием бактерий развивается кариес. Следовательно, эти зубы нужно удалять.

— Когда лучше удалять зубы мудрости?

— В некоторых странах, например, в Австрии, своевременное удаление зубов мудрости, вернее их зачатков – это стандартная процедура. В 16 лет ребенку делают панорамный снимок и смотрят, есть ли зачатки восьмых зубов. Бывает, что вместо четырех есть только два. А бывает, что они совсем отсутствуют.

Так вот, если зачатки есть, их удаляют, не дожидаясь, пока зубы вылезут или заболят. Операция проводится во время медикаментозного сна и длится около часа.

— Почему именно в 16 лет?

— Этот возраст – золотое время для установки брекетов, если это необходимо. И вот когда зубной ряд выровнен, начинают активизироваться зубы мудрости. Пробиваясь на свет, они искривляют уже ровные зубы. Следовательно, их удаляют и снова ставят брекеты. То есть оставлять зубы мудрости нет никакого смысла.

— Что будет, если не удалить зубы мудрости в срок?

— Из-за того, что зубы мудрости прорезаются медленно, они быстро портятся. Возникает резкая боль, чаще ночью, и тогда нужно искать стоматолога, чтобы удалить больной зуб. Лечить их неудобно, так что лучше избавиться. Но не все специалисты являются мастерами по удалению зубов мудрости, поэтому человек рискует иметь кучу проблем с болью, заживлением раны, а также, обратившись в клинику с низким уровнем инфекционной безопасности, может заразиться какой-то инфекцией.

— Какие сложности возникают при удалении зубов мудрости?

— Если удалить в 16 лет зачатки зубов мудрости, то сложностей почти не будет. Заживление проходит быстро, рана затягивается сама по себе. А вот с возрастом заживление тормозится, от огромного зуба с корнями остается яма, которую необходимо заполнить искусственной костью, а все соседние зубы начнут “ехать” в сторону пустого места.

— Можно ли на место удаленного зуба вставить имплант?

— Нет смысла, потому что этот зуб не задействован в процессе жевания, а значит, лишний. Более того, если удалить зачатки зубов мудрости, их можно отправить в Лондон, где есть криобанк, который извлечет из них стволовые клетки, из которых для этого же человека можно при необходимости выращивать брови, кожу, чтобы закрыть дефекты или повреждения кожного покрова. В будущем ученые надеются выращивать и сами зубы. Пока такие эксперименты проводятся с мышами.

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— Что делать родителям, задумывающимся об удалении зубов мудрости у ребенка?

— Родители, которых заинтересовала эта информация, должны отвести ребенка на рентген, сделать панорамный снимок, проконсультироваться у специалиста и принять решение об удалении. Замечу, что лучше удалять зачатки зубов мудрости сразу после окончания школы перед поступлением в вуз, в 16-17 лет, потому что, как показывает опыт, потом начнутся занятия, и зубы, если не болят, отойдут на задний план.