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117 лет! В Бразилии старейшая долгожительница в мире празднует день рождения

27 сентября 2023, 13:28
Марина Мелехова редактор
торт, день народження
Источник: Unsplash

В Бразилии отметили 117-летний юбилей Цицеры Марии душ Сантуш, которая считается самой старой женщиной в мире.

Цицера родилась 23 сентября 1906 году, и если эта дата будет подтверждена, она превзойдет нынешнюю рекордсменку Книги рекордов Гиннеса 116 летнюю Марию Браньяс Морера из Испании.

На праздник собралась семья и друзья, которые поздравили долгожительницу замечательным тортом, громкими аплодисментами и искренними пожеланиями.

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Секрет долгой жизни женщины заключается в вере в Бога и правильном питании. 107-летняя сестра Цицеры отметила, что их рацион состоит из обычных продуктов: фасоли, кукурузы, маниока и картофеля.

Цицера провела большую часть своей жизни в бразильской сельской местности, где работала продавцом на местном рынке.

Она происходит из порабощенной семьи, поэтому пережила все трудности прошлого XXI свека, включая пандемию ковида.

Пока неизвестно, планирует ли ее семья обратиться в Книгу рекордов Гиннеса для официального подтверждения статуса самой старой женщины в мире.

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Источник
Daily Mail
Теги
Бразилія День народження Довголіття
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