Ученые Йельского университета в штате Коннектикут в США в ходе десятилетнего исследования, в котором приняло участие 660 человек, выяснили, что люди с позитивными мыслями в отношении старения жили на семь с половиной лет дольше, чем те, кто относился к этому негативно.

С тех пор исследования других ученых показали, что позитивное отношение к старению связано с более низким кровяным давлением, в целом с более продолжительной и здоровой жизнью и снижением риска развития деменции.

Исследования также показывают, что люди с более позитивным восприятием старения с большей вероятностью будут принимать профилактические меры по охране здоровья, например, заниматься спортом, что, в свою очередь, может помочь им жить дольше.

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Вы не можете остановить ход времени, но вам не нужно его бояться, признают ученые и предлагают несколько способов, которые помогут изменить ваше мышление.

Найдите образцы для подражания для пожилых людей. Найдите пять пожилых людей, которые сделали что-то, что вас впечатляет, или обладают качествами, которыми вы восхищаетесь, будь то влюбленность в более позднем возрасте, проявление преданности в помощи другим или приверженность поддержанию физической формы.

Не путайте вынужденный позитив с оптимизмом. Более позитивно думать о старении не означает замаскировать реальные проблемы счастливыми мыслями или использовать такие фразы, как “ты не постарел!” в качестве комплимента.

Вместо этого постарайтесь смотреть на правдивую реальность с оптимизмом. Если вы чувствуете себя подавленным из-за того, что в ваши 70 лет ваша игра в теннис уже не так сильна, как раньше, напомните себе: “Да, я не могу играть в теннис так, как в 50, и я могу играть только 10 минут. Но я все еще могу играть”.

Бросьте вызов своим собственным страхам по поводу старения. Чтобы чувствовать себя более позитивно в отношении старения, изучите, что вас беспокоит по поводу этого процесса, а затем подумайте о том, насколько тревожны эти опасения на самом деле.

Например, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то нужно понимать, что это, скорее всего, не признак старости, а то, с чем могут столкнуться люди и более молодого возраста.

Не отвергайте преимущества. Сосредоточьтесь также на том, что вы получаете. Исследования показали, что эмоциональное благополучие обычно увеличивается с возрастом, а некоторые аспекты познания, такие как разрешение конфликтов, часто улучшаются в более старшем возрасте.

По словам ученых, успешное старение не означает, что вы в какой-то момент заболеете, столкнетесь с утратами и не потребуете ухода. Никто не говорил, что изменить любое мышление легко. Но если вы сможете, это позволит вам более ясно увидеть себя, как возрастного человека с жизненным опытом и мудростью.