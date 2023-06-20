Команда ученых из Калифорнийского университета Лондона и Университета Республики в Уругвае в ходе исследования выяснила, что короткий сон в течение дня может помочь защитить здоровье мозга по мере его старения.

— Мы обнаружили, что регулярный дневной сон обеспечивает некоторую защиту от нейродегенерации за счет компенсации плохого сна ночью, — отмечают исследователи.

В ходе научной работы были использованы данные британского Биобанка о генетике, образе жизни и состоянии здоровья 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

По словам ученых, хотя сначала выяснилось, что участники, которые сообщили, что никогда или редко спят днем, имели больший общий объем мозга, в итоге была обнаружена обратная связь, когда рассматривалась генетическая предрасположенность к дневному сну.

В целом, команда обнаружила связь между генетической предрасположенностью к привычному дневному сну и большим объемом мозга, эквивалентным сокращению старения на 2,6–6,5 лет.

Ученые предположили, что короткий, до 30 минут, дневной сон может помочь сохранить объем мозга, и это потенциально положительно для предотвращения деменции.

При этом ученые отметили, что существует множество других факторов риска, которые могут привести к слабоумию.

Это исследование важно, потому что оно дополняет данные, указывающие на то, что сон важен для здоровья мозга, резюмировали исследователи.