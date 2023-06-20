Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Ученые выяснили, что короткий сон днем замедляет старение мозга

20 июня 2023, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сон, літні люди
Источник: Depositphotos

Команда ученых из Калифорнийского университета Лондона и Университета Республики в Уругвае в ходе исследования выяснила, что короткий сон в течение дня может помочь защитить здоровье мозга по мере его старения.

Мы обнаружили, что регулярный дневной сон обеспечивает некоторую защиту от нейродегенерации за счет компенсации плохого сна ночью, — отмечают исследователи.

В ходе научной работы были использованы данные британского Биобанка о генетике, образе жизни и состоянии здоровья 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Читайте также:
жінкаСемейный врач рассказала о продуктах, которые замедляют старение

По словам ученых, хотя сначала выяснилось, что участники, которые сообщили, что никогда или редко спят днем, имели больший общий объем мозга, в итоге была обнаружена обратная связь, когда рассматривалась генетическая предрасположенность к дневному сну.

В целом, команда обнаружила связь между генетической предрасположенностью к привычному дневному сну и большим объемом мозга, эквивалентным сокращению старения на 2,6–6,5 лет.

Ученые предположили, что короткий, до 30 минут, дневной сон может помочь сохранить объем мозга, и это потенциально положительно для предотвращения деменции.

При этом ученые отметили, что существует множество других факторов риска, которые могут привести к слабоумию.

Это исследование важно, потому что оно дополняет данные, указывающие на то, что сон важен для здоровья мозга, резюмировали исследователи.

Источник
The Guardian
Теги
літні люди Мозок Наукові дослідження Старіння
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь